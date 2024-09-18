Sofía Castro

Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma

A pesar de que se casó por lo civil con Pablo Bernot, las despedidas de soltera continúan para Sofía Castro. La actriz viajó con sus amigas a Las Vegas, pero el viaje no terminó como esperaba.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofia Castro y Pablo Bernot se casaron el 7 de septiembre por lo civil, sin embargo, continúan las despedidas de soltera para la actriz, pues en noviembre celebrarán la ceremonia religiosa.

El 12 de septiembre la hija de Angélica Rivera se fue de viaje a Las Vegas con un grupo de amigas y, aunque se divirtió, el festejo no terminó como esperaba.

PUBLICIDAD

Tras varios días de estancia en 'La Ciudad del Pecado', a su regreso a la capital mexicana llegó enferma y herida.

Los medios de comunicación la abordaron en el aeropuerto, donde confesó no estar bien y mostró que estaba afónica.

Más sobre Sofía Castro

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda
2 mins

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Univision Famosos
Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó
0:53

Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Univision Famosos
Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot
2 mins

Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot

Univision Famosos
Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa
2 mins

Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa

Univision Famosos
Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia
1:03

Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia

Univision Famosos
Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”
2 mins

Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”

Univision Famosos
José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía
2 mins

José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía

Univision Famosos
Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón
2 mins

Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón

Univision Famosos
Angélica Rivera usó lujoso vestido para la boda de su hija, ¿cuántos miles de dólares cuesta?
2 mins

Angélica Rivera usó lujoso vestido para la boda de su hija, ¿cuántos miles de dólares cuesta?

Univision Famosos

"Me siento muy mal, traigo el pie roto, se me abrió de atrás de la planta del pie por los tacones", dijo casi sin voz y sin dar mayores detalles.

La actriz, de 27 años, pidió a la prensa comprensión para que no la entrevistaran, pues no se sentía bien.

"Siempre les doy (entrevista), hoy sí me siento mal, se los pido, 'por fa'. No puedo ni hablar, no sean así… me duele mucho la garganta", finalizó.

Sofía Castro tuvo una despedida de soltera con temática vaquera.
Sofía Castro tuvo una despedida de soltera con temática vaquera.
Imagen Sofía Castro/Instagram

La última despedida de soltera de Sofía Castro

La hija de José Alberto Castro cumplió el dicho 'Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas', pues no compartió detalles de su despedida de soltera a su regreso a la Ciudad de México, pero tampoco lo hizo en redes sociales, ya que hizo pocas publicaciones sobre su viaje.

Solo reveló una fotografía de la vista de su habitación del famoso hotel Wynn, en el cual se hospedó junto a sus acompañantes.

Sofía Castro celebró su última despedida de soltera en Las Vegas.
Sofía Castro celebró su última despedida de soltera en Las Vegas.
Imagen Sofía Castro/Instagram

También compartió la decoración de despedida de soltera con temática vaquera que le organizaron y ventiló que acudió al concierto que Matute ofreció en Las Vegas para dar el Grito de Independencia de México, su agrupación favorita y quienes tocaron en su boda civil.

Aunque mostró poco de su grupo de amigas, dejó ver que su hermana Fernanda Castro la acompañó en este divertido y significativo viaje.

Sofía Castro y Pablo Bernot se casarán por lo religioso en noviembre y, aunque no se han revelado los detalles, la actriz advirtió que habrá "muchas sorpresas". Incluso, se especula que en esta ocasión su primo Cristian Castro podría cantar en el evento.

Relacionados:
Sofía CastroPablo BernotBodas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD