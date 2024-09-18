Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofia Castro y Pablo Bernot se casaron el 7 de septiembre por lo civil, sin embargo, continúan las despedidas de soltera para la actriz, pues en noviembre celebrarán la ceremonia religiosa.

El 12 de septiembre la hija de Angélica Rivera se fue de viaje a Las Vegas con un grupo de amigas y, aunque se divirtió, el festejo no terminó como esperaba.

PUBLICIDAD

Tras varios días de estancia en 'La Ciudad del Pecado', a su regreso a la capital mexicana llegó enferma y herida.

Los medios de comunicación la abordaron en el aeropuerto, donde confesó no estar bien y mostró que estaba afónica.

"Me siento muy mal, traigo el pie roto, se me abrió de atrás de la planta del pie por los tacones", dijo casi sin voz y sin dar mayores detalles.

La actriz, de 27 años, pidió a la prensa comprensión para que no la entrevistaran, pues no se sentía bien.

"Siempre les doy (entrevista), hoy sí me siento mal, se los pido, 'por fa'. No puedo ni hablar, no sean así… me duele mucho la garganta", finalizó.

Sofía Castro tuvo una despedida de soltera con temática vaquera. Imagen Sofía Castro/Instagram

La última despedida de soltera de Sofía Castro

La hija de José Alberto Castro cumplió el dicho 'Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas', pues no compartió detalles de su despedida de soltera a su regreso a la Ciudad de México, pero tampoco lo hizo en redes sociales, ya que hizo pocas publicaciones sobre su viaje.

Solo reveló una fotografía de la vista de su habitación del famoso hotel Wynn, en el cual se hospedó junto a sus acompañantes.

Sofía Castro celebró su última despedida de soltera en Las Vegas. Imagen Sofía Castro/Instagram

También compartió la decoración de despedida de soltera con temática vaquera que le organizaron y ventiló que acudió al concierto que Matute ofreció en Las Vegas para dar el Grito de Independencia de México, su agrupación favorita y quienes tocaron en su boda civil.

Aunque mostró poco de su grupo de amigas, dejó ver que su hermana Fernanda Castro la acompañó en este divertido y significativo viaje.