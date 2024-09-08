Sofía Castro habla tras su boda y revela por qué su mamá la entregó (y no 'El Güero' Castro)

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro dio sus primeras declaraciones tras su boda civil con su ahora marido Pablo Bernot.

Las nupcias se llevaron a cabo en una lujosa residencia en la Ciudad de México la tarde-noche de este sábado 7 de septiembre, según la prensa mexicana.

Esta es una de las fotos de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot que publicó en Instagram Angélica Rivera. Imagen Angélica Rivera/Instagram

Sofía Castro da detalles de su boda

La actriz, de 27 años, y su esposo, de 33, salieron afuera de la residencia en donde fue la boda para hablar unos cuantos minutos con la prensa.

" Estamos muy felices, muy emocionados. Gracias por venir, yo los he querido ser parte de esto porque siempre han sido parte de mi vida, de mi carrera", dijo tomada de la mano de su marido ante medios como El Gordo y La Flaca.

Los padres de ambos estuvieron presentes en la ceremonia, según imágenes difundidas en redes sociales y llamó la atención que fue Angélica Rivera la que entregó a la novia y no el padre de esta, José Alberto 'El Güero' Castro, como hubiera sucedido de acuerdo con las tradiciones nupciales.

La propia Sofía Castro fue quien explicó la razón que tuvo: "Mi mamá me llevó hacia el altar legal, así lo quise hacer, quise tener ese detalle con ella y la verdad es que como familia estamos muy contentos".

Aunque José Alberto 'El Güero' Castro sí estuvo presente, fue su exesposa Angélica Rivera quien entregó a Sofía Castro antes de firmar ante la juez. Imagen Angélica Rivera/Instagram



Se le cuestionó quiénes fueron los invitados a su casamiento y se limitó a decir que "muchos amigos, mucha familia querida".

"Ya después van a ver en Quién (a) todos los invitados", agregó haciendo alusión a la famosa revista mexicana que al parecer fue la única que tuvo acceso a la ceremonia y fiesta.

Sofía Castro y Pablo Bernot se dieron un romántico beso ante la prensa tras su boda. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram



Sin embargo, medios mexicanos lograron captar llegando y saliendo a celebridades como Mariana Seoane, Fabiola Guajardo, Kimberly Dos Ramos, Ana Bekoa, Jessica Decote e Irina Baeva, quien reveló haber sido testigo de la novia ante la juez.

Sofía Castro advierte segunda boda

La actriz de Tierra de Esperanza, que puedes ver aquí en ViX, también fue cuestionada si se casará por la iglesia.

"Sí, sí va a haber boda religiosa", dijo según las declaraciones difundidas por El Gordo y La Flaca en Instagram.

Sofía Castro no dio mayores detalles sobre esa próxima boda.