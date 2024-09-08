Sofía Castro habla tras su boda y revela por qué su mamá la entregó (y no 'El Güero' Castro)
Solo instantes después de haber firmado ante una juez el acta matrimonial, Sofía Castro y su ahora esposo, el joven empresario Pablo Bernot, hablaron ante los medios y ella reveló la razón que tuvo para elegir a su famosa madre, Angélica Rivera, como la encargada de entregarla y no su padre, José Alberto 'El Güero' Castro.
Sofía Castro dio sus primeras declaraciones tras su boda civil con su ahora marido Pablo Bernot.
Las nupcias se llevaron a cabo en una lujosa residencia en la Ciudad de México la tarde-noche de este sábado 7 de septiembre, según la prensa mexicana.
Sofía Castro da detalles de su boda
La actriz, de 27 años, y su esposo, de 33, salieron afuera de la residencia en donde fue la boda para hablar unos cuantos minutos con la prensa.
" Estamos muy felices, muy emocionados. Gracias por venir, yo los he querido ser parte de esto porque siempre han sido parte de mi vida, de mi carrera", dijo tomada de la mano de su marido ante medios como El Gordo y La Flaca.
Los padres de ambos estuvieron presentes en la ceremonia, según imágenes difundidas en redes sociales y llamó la atención que fue Angélica Rivera la que entregó a la novia y no el padre de esta, José Alberto 'El Güero' Castro, como hubiera sucedido de acuerdo con las tradiciones nupciales.
La propia Sofía Castro fue quien explicó la razón que tuvo: "Mi mamá me llevó hacia el altar legal, así lo quise hacer, quise tener ese detalle con ella y la verdad es que como familia estamos muy contentos".
Se le cuestionó quiénes fueron los invitados a su casamiento y se limitó a decir que "muchos amigos, mucha familia querida".
"Ya después van a ver en Quién (a) todos los invitados", agregó haciendo alusión a la famosa revista mexicana que al parecer fue la única que tuvo acceso a la ceremonia y fiesta.
Sin embargo, medios mexicanos lograron captar llegando y saliendo a celebridades como Mariana Seoane, Fabiola Guajardo, Kimberly Dos Ramos, Ana Bekoa, Jessica Decote e Irina Baeva, quien reveló haber sido testigo de la novia ante la juez.
Sofía Castro advierte segunda boda
La actriz de Tierra de Esperanza, que puedes ver aquí en ViX, también fue cuestionada si se casará por la iglesia.
"Sí, sí va a haber boda religiosa", dijo según las declaraciones difundidas por El Gordo y La Flaca en Instagram.
Sofía Castro no dio mayores detalles sobre esa próxima boda.
Ante los medios, la artista se presentó con el vestido que usó para casarse al civil: una pieza larga de strapples, mientras que su esposo lo hizo con un traje rosa ópalo con camisa blanca, mismo look con el que también firmó el acta matrimonial.