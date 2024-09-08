Sofía Castro

Sofía Castro habla tras su boda y revela por qué su mamá la entregó (y no 'El Güero' Castro)

Solo instantes después de haber firmado ante una juez el acta matrimonial, Sofía Castro y su ahora esposo, el joven empresario Pablo Bernot, hablaron ante los medios y ella reveló la razón que tuvo para elegir a su famosa madre, Angélica Rivera, como la encargada de entregarla y no su padre, José Alberto 'El Güero' Castro.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro dio sus primeras declaraciones tras su boda civil con su ahora marido Pablo Bernot.

Las nupcias se llevaron a cabo en una lujosa residencia en la Ciudad de México la tarde-noche de este sábado 7 de septiembre, según la prensa mexicana.

Esta es una de las fotos de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot que publicó en Instagram Angélica Rivera.
Esta es una de las fotos de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot que publicó en Instagram Angélica Rivera.
Imagen Angélica Rivera/Instagram

Sofía Castro da detalles de su boda

PUBLICIDAD

La actriz, de 27 años, y su esposo, de 33, salieron afuera de la residencia en donde fue la boda para hablar unos cuantos minutos con la prensa.

Más sobre Sofía Castro

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda
2 mins

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Univision Famosos
Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó
0:53

Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Univision Famosos
Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot
2 mins

Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot

Univision Famosos
Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa
2 mins

Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa

Univision Famosos
Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia
1:03

Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia

Univision Famosos
Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”
2 mins

Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”

Univision Famosos
José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía
2 mins

José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía

Univision Famosos
Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón
2 mins

Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón

Univision Famosos
Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma
2 mins

Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma

Univision Famosos

" Estamos muy felices, muy emocionados. Gracias por venir, yo los he querido ser parte de esto porque siempre han sido parte de mi vida, de mi carrera", dijo tomada de la mano de su marido ante medios como El Gordo y La Flaca.

Los padres de ambos estuvieron presentes en la ceremonia, según imágenes difundidas en redes sociales y llamó la atención que fue Angélica Rivera la que entregó a la novia y no el padre de esta, José Alberto 'El Güero' Castro, como hubiera sucedido de acuerdo con las tradiciones nupciales.

La propia Sofía Castro fue quien explicó la razón que tuvo: "Mi mamá me llevó hacia el altar legal, así lo quise hacer, quise tener ese detalle con ella y la verdad es que como familia estamos muy contentos".

Aunque José Alberto 'El Güero' Castro sí estuvo presente, fue su exesposa Angélica Rivera quien entregó a Sofía Castro antes de firmar ante la juez.
Aunque José Alberto 'El Güero' Castro sí estuvo presente, fue su exesposa Angélica Rivera quien entregó a Sofía Castro antes de firmar ante la juez.
Imagen Angélica Rivera/Instagram


Se le cuestionó quiénes fueron los invitados a su casamiento y se limitó a decir que "muchos amigos, mucha familia querida".

"Ya después van a ver en Quién (a) todos los invitados", agregó haciendo alusión a la famosa revista mexicana que al parecer fue la única que tuvo acceso a la ceremonia y fiesta.

Sofía Castro y Pablo Bernot se dieron un romántico beso ante la prensa tras su boda.
Sofía Castro y Pablo Bernot se dieron un romántico beso ante la prensa tras su boda.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram


Sin embargo, medios mexicanos lograron captar llegando y saliendo a celebridades como Mariana Seoane, Fabiola Guajardo, Kimberly Dos Ramos, Ana Bekoa, Jessica Decote e Irina Baeva, quien reveló haber sido testigo de la novia ante la juez.

Sofía Castro advierte segunda boda

La actriz de Tierra de Esperanza, que puedes ver aquí en ViX, también fue cuestionada si se casará por la iglesia.

PUBLICIDAD

"Sí, sí va a haber boda religiosa", dijo según las declaraciones difundidas por El Gordo y La Flaca en Instagram.

Sofía Castro no dio mayores detalles sobre esa próxima boda.

Ante los medios, la artista se presentó con el vestido que usó para casarse al civil: una pieza larga de strapples, mientras que su esposo lo hizo con un traje rosa ópalo con camisa blanca, mismo look con el que también firmó el acta matrimonial.

Relacionados:
Sofía CastroBodas de famososAngélica RiveraJosé Alberto CastroHijos de famososParejas de famososPapás famososFamososCelebridadesMatrimonioFiestas y CelebracionesTelenovelasNovelasPablo Bernot

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD