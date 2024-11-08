Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”
La actriz se casará por segunda ocasión con Pablo Bernot en una ceremonia religiosa que se llevará a cabo el 9 de noviembre. Ante este importante evento, la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro aseguró estar “en duelo”.
Sofía Castro se casará por segunda vez con Pablo Bernot en una ceremonia religiosa el sábado 9 de noviembre. Ante la celebración de su boda, que se especula podría realizar en el estado de Morelos, México, la actriz confesó estar “en duelo”.
La hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro reveló encontrarse muy sensible por su boda religiosa con Pablo Bernot. Aunque reconoció estar muy emocionada por lo que significa su enlace, admitió tener sentimientos encontrados.
“Estoy contenta, la verdad muy enamorada. Nerviosa porque es algo que, obviamente, muchas soñamos con ese día a nuestra forma, a nuestra manera”, dijo a ‘Venga La Alegría’ este 8 de noviembre.
“He estado muy sensible, pero desde que me dieron el anillo he estado muy sensible… Es una emoción muy bonita y un sentimiento hermoso casarte y empezar una vida en pareja y un matrimonio, pero también hay un cierto duelo”, admitió sin entrar en detalles.
Sofía Castro ventiló que a pesar de que tiene la opción de utilizar varios vestidos de novia, sus planes son otros e incluso, explicó la razón por la que solo querría usar solo un outfit.
“Para mi boda religiosa pues tengo un vestido precioso con la opción de un segundo, porque ese fue un regalo de diseñador, pero la verdad es que quiero no cambiarme, quiero aguantarlo lo más posible porque es la única vez en tu vida que te pones un vestido así de grande y de precioso”, contó.
La actriz de telenovelas no quiso entrar en detalles sobre la lista de invitados cuando fue cuestionada si entre los asistentes podrían estar Verónica y Cristian Castro.
“El sábado que me caso, ya van a ver la lista de invitados tan preciosos que van a llegar”, se limitó a decir.
Por último, Sofía Castro echó por tierra la opción de ser mamá pronto. Sin embargo, aseguró que entre sus planes sí está formar una familia con Pablo Bernot.
“Todavía no tengo planeado tener nada de bebés. Primero de novia me querían casar y ahora, que todavía no me caso por la iglesia, me están embarazando. Todavía no planeo tener bebés. Obviamente mi sueño es ser mamá porque creo que es una bendición para todas las mujeres que haya un sinfín de posibilidades de poder ser mamá”, sentenció.