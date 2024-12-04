Video Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda con Pablo Bernot, celebrada el pasado 30 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato, México.

La periodista Paty Chapoy reportó en el show ‘Ventaneando’ que la primera actriz no habría sido invitada al enlace religioso de la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘Güero’ Castro, por lo que Cristian Castro habría tomado drástica decisión en el último momento.

“No fue invitada la señora Verónica Castro, hermana de ‘El Güero’ Castro, tía de las muchachas. Es una pena porque Verónica tuvo una relación muy cercana con ellas, especialmente con la menor”, señaló el 3 de diciembre.

“Tengo entendido que invitaron a Cristian para que cantara, pero creo que no quiso asistir, y estuvo muy bien desde mi punto de vista apoyando a su mamá”, insistió en referencia a la aparente ausencia del intérprete de ‘Yo quería’.

Sin dar más detalles sobre el presunto desaire a Verónica Castro, Paty Chapoy aseguró que Michelle Castro “sí fue” a la boda de su prima. Sin embargo, también recordó un episodio en el que la protagonista de telenovelas se encontró con sus sobrinas durante una de las presentaciones del cantante en la Ciudad de México.

“La saludaron muy a fuerza, lo que demuestra que no hay un vínculo familiar fuerte”, sentenció.

Cristian Castro ya había confirmado que cantaría en la boda de Sofía Castro

En junio pasado, Cristian Castro confirmó a Despierta América que cantaría en la boda de su prima. Incluso, aprovechó el espacio para desearle lo mejor a Sofía.

“Vamos a cantar en la boda de mi ahijada Sofía…”, mencionó. “Quiero mandarle la mejor energía para su matrimonio…”, si dar más detalles.

Estas declaraciones fueron confirmadas el 12 de julio por Sofía Castro, quien aseguró le había dado permiso a su primo de dar “el primer spoiler” de su enlace con Pablo Bernot.

“Le di permiso que lo dijera. Ese es el primer spoiler… que va a cantar en mi boda. Obviamente, para mí es un honor, y más allá de que sea mi familia, que él me pueda cantar siento quien es, obviamente a Pablo y a mí nos tiene muy contentos”, expresó.