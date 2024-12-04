Sofía Castro

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda

Ante el supuesto desdén de la hija de Angélica Rivera con la madre de Cristian Castro, el cantante habría tomado drástica decisión en el último momento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Sofía Castro habría desairado a su tía Verónica Castro en su boda con Pablo Bernot, celebrada el pasado 30 de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato, México.

La periodista Paty Chapoy reportó en el show ‘Ventaneando’ que la primera actriz no habría sido invitada al enlace religioso de la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘Güero’ Castro, por lo que Cristian Castro habría tomado drástica decisión en el último momento.

PUBLICIDAD

“No fue invitada la señora Verónica Castro, hermana de ‘El Güero’ Castro, tía de las muchachas. Es una pena porque Verónica tuvo una relación muy cercana con ellas, especialmente con la menor”, señaló el 3 de diciembre.

“Tengo entendido que invitaron a Cristian para que cantara, pero creo que no quiso asistir, y estuvo muy bien desde mi punto de vista apoyando a su mamá”, insistió en referencia a la aparente ausencia del intérprete de ‘Yo quería’.

Más sobre Sofía Castro

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó
0:53

Angélica Rivera roba cámara en la boda de su hija Sofía Castro: esto costaría el vestido que llevó

Univision Famosos
Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot
2 mins

Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot

Univision Famosos
Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa
2 mins

Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa

Univision Famosos
Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia
1:03

Boda de "4 días": revelan detalles y el lujoso lugar donde Sofía Castro se casará a la iglesia

Univision Famosos
Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”
2 mins

Sofía Castro confiesa estar “en duelo” ante su boda religiosa: “He estado muy sensible”

Univision Famosos
José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía
2 mins

José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía

Univision Famosos
Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón
2 mins

Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón

Univision Famosos
Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma
2 mins

Despedida de soltera de Sofía Castro en Las Vegas no termina bien: regresa herida y enferma

Univision Famosos
Angélica Rivera usó lujoso vestido para la boda de su hija, ¿cuántos miles de dólares cuesta?
2 mins

Angélica Rivera usó lujoso vestido para la boda de su hija, ¿cuántos miles de dólares cuesta?

Univision Famosos

Sin dar más detalles sobre el presunto desaire a Verónica Castro, Paty Chapoy aseguró que Michelle Castro “sí fue” a la boda de su prima. Sin embargo, también recordó un episodio en el que la protagonista de telenovelas se encontró con sus sobrinas durante una de las presentaciones del cantante en la Ciudad de México.

“La saludaron muy a fuerza, lo que demuestra que no hay un vínculo familiar fuerte”, sentenció.

Cristian Castro ya había confirmado que cantaría en la boda de Sofía Castro

En junio pasado, Cristian Castro confirmó a Despierta América que cantaría en la boda de su prima. Incluso, aprovechó el espacio para desearle lo mejor a Sofía.

“Vamos a cantar en la boda de mi ahijada Sofía…”, mencionó. “Quiero mandarle la mejor energía para su matrimonio…”, si dar más detalles.

Estas declaraciones fueron confirmadas el 12 de julio por Sofía Castro, quien aseguró le había dado permiso a su primo de dar “el primer spoiler” de su enlace con Pablo Bernot.

PUBLICIDAD

“Le di permiso que lo dijera. Ese es el primer spoiler… que va a cantar en mi boda. Obviamente, para mí es un honor, y más allá de que sea mi familia, que él me pueda cantar siento quien es, obviamente a Pablo y a mí nos tiene muy contentos”, expresó.

Video Verónica Castro no asistió a la boda de su sobrina Sofía: ¿hay pleito entre ellas?
Relacionados:
Sofía CastroVerónica CastroAngélica RiveraCristian CastroFamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD