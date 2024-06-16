¿Sí se casó con Nodal?: habla experto que maquilló a Ángela Aguilar para su supuesta boda

Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Stefano Comelli rompió el silencio luego del torbellino de especulaciones que provocaron las imágenes que publicó en Instagram y que para algunos confirmarían la supuesta boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El italiano es un reconocido maquillista expertos en bodas y el pasado 1 de junio subió una serie de fotos y videos en sus historias en las que mostró el trabajo de maquillaje que le hizo a la cantante mexicana en Roma.

PUBLICIDAD

"'Mrs'. (Sra.) Ángela Aguilar. Fue un placer", escribió sobre el material que fue recuperado este fin de semana por medios mexicanos y en redes sociales.

Esto luego de que la presentadora Maxine Woodside aseguró en su programa 'Todo para la mujer' del pasado viernes 14 de junio que Nodal y la hija de Pepe Aguilar supuestamente se habían casado a inicios de mes en Italia.

El maquillista Stefano Comelli publicó imágenes y la etiquetó como "Sra.". Imagen Stefano Comelli/Instagram



Para muchos, los videos y fotos de Stefano Comelli sirvieron como supuesta prueba de lo dicho por la comunicadora, quien citó a una "fuente que está muy cerca a la familia Aguilar" para emitir sus afirmaciones.

Ninguno de los involucrados salió a desmentir o confirmar de manera inmediata los dichos de Woodside.

Maquillista rompe el silencio sobre Ángela Aguilar

Pese al silencio de Nodal y la cantante, quien ya emitió una postura este domingo 16 de junio fue el famoso maquillista italiano que habría preparado a Ángela Aguilar para sus supuestas nupcias.

En las últimas horas, lo que pudiera decir el experto generó expectativa en muchos con la finalidad de saber lo que pasó el día que estuvo con la cantante en Roma y, sobre todo, que respondiera si trabajó con ella por motivo de su alegada boda.

"He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad", escribió sobre una foto con vista al mar.

Stefano Comelli, el maquillista que preparó a Ángela Aguilar el día de su supuesta boda con Christian Nodal en Roma a inicios de junio, dijo que "la privacidad de todos sus clientes es prioridad" y advirtió que "no dará ninguna entrevista o declaración sobre los chismes" que rodean a la pareja. Imagen Stefano Comelli/Instagram



" No daré ninguna entrevista o declaración sobre los chismes" advirtió sin responder si Ángela Aguilar se casó o no.

Univision Famosos lo contactó vía Instagram desde la tarde del sábado 15 de junio para conocer detalles sobre las imágenes que él publicó con ella. No hubo una respuesta inmediata por parte de él.

Ángela Aguilar posa con su maquillista Stefano Comelli y el peinador Francesco Termine. Imagen Stefano Comelli/Instagram



La hija de Pepe Aguilar tampoco emitió comentarios tras lo dicho por Stefano Comelli en la publicación de este domingo.

PUBLICIDAD

¿De dónde surgen los rumores de la supuesta boda?

Lo dicho por Maxine Woodside sería solo una pieza del aparente rompecabezas que tiene en jaque a fans y medios en México sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Otras fichas tienen que ver con un supuesto anillo de compromiso con el que habría sido captada la cantante en días recientes.

Además, este fin de semana, una usuaria de TikTok que se hace llamar @paolagarcia249 ventiló una serie de imágenes en las que aparece Nodal en Roma presuntamente afuera de una boutique donde venden vestidos de novia.

Nodal se tomó fotos junto a fan en Roma, supuestamente afuera de una famosa boutique que vende vestidos de novia. Imagen Paola García 249/TikTok



El material habría sido tomado a finales de mayo mientras Ángela Aguilar supuestamente veía algunos modelos en dicho establecimiento.

Una pieza más en esta historia es que Stefano Comelli se dirigió a la hija de Pepe Aguilar como "'Mrs.' (señora)" en los videos y fotos que publicó con ella. En inglés, ese término se usa para las mujeres casadas. Para las solteras se utiliza 'Miss' ('señorita').

El romance de la pareja ha sido duramente criticado. Se les señala de haberlo dado a conocer solo 18 días después de que el artista anunció su separación de Cazzu.