Christian Nodal

Reportan que Nodal le habría regalado un anillo a Ángela Aguilar: ¿de compromiso?

El cantante le habría regalado la joya a la joven intérprete en días pasados, según reportes. Actualmente, se especula que ellos estarían entablando una relación amorosa luego de que él terminara con Cazzu.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el centro de la atención debido al vínculo que mantienen actualmente, luego de que él terminara su romance con Cazzu.

Tan sólo un día después de que anunció la ruptura, el cantante invitó a la joven artista al escenario durante el concierto que ofreció en Monterrey, México, para que entonaran su éxito ‘Dime como quieres’.

PUBLICIDAD

En su presentación, ambos tuvieron gestos afectivos, como abrazos, dejando clara la buena relación que llevan, pese a las especulaciones de que serían más que amigos.

Los rumores de romance aumentaron luego de que trascendiera que presuntamente viajaron juntos hasta Roma, Italia.

En medio de los señalamientos, ante los cuales ellos han guardado silencio, ahora sale a la luz que Christian le habría hecho un regalo a Ángela.

Más sobre Christian Nodal

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos
Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”
1:02

Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”

Univision Famosos
Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"
0:47

Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"

Univision Famosos
Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás
2 mins

Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás

Univision Famosos
Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón
2 mins

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

Univision Famosos
Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos
Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu
1:00

Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu

Univision Famosos

¿Nodal le dio un anillo a Ángela Aguilar?

Fue la presentadora Penélope Menchaca la que dio a conocer que supuestamente el intérprete de ‘Botella tras botella’ le obsequió una argolla a la ‘Princesa del regional mexicano’.

Citando “fuentes”, ella puntualizó que Aguilar habría acompañado a Christian a una sesión de fotos que tuvo “el martes”, 4 de junio.

“Según dicen estos chismosillos, ambos estaban muy juntitos y que Nodal le dio un anillo a Ángela”, dijo en la emisión de ‘Hoy día’ este jueves.

La comunicadora aclaró: “La realidad es que no sabemos si el anillo sea de compromiso o solamente pasaron por una tienda y ella dijo ‘¡ay, me gusta!, y él le contestó ‘te lo compro’”.

De igual forma retomó que “muchas personas aseguran” que las sortijas que ella traía puestas el día que acudió con un especialista para que la tatuara, le pertenecerían al cantautor.

Hasta el momento, ni Christian ni Aguilar se han pronunciado para confirmar o desmentir esta nueva información que los involucra.

Previamente salió a la luz que presuntamente ella ya estaba usando el collar, con un dije de cruz, que era de él, lo que inclusive alegadamente presumió en un video.

PUBLICIDAD

Nodal dice que se volvió “cabr... y medio”

En medio de las habladurías, Christian Nodal estrenó el jueves 6 de junio su canción ‘Kbrón y Medio’, en la que lanza fuertes afirmaciones.

“Si alguien te dice que yo me volví un cabr…, diles que un cabr… y medio”, sentencia en el coro de la ya popular copla.

“Mis ojos ya no vuelven a ser pa’ una sola. Si quieren caricias, llámenme a cualquier hora”, entona en una especie de aviso.

Además, gracias a su frase “si cuando eres bueno te ponen los cuernos”, él generó sospechas de si está acusando a Cazzu de haberle sido infiel.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarCazzuParejas de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD