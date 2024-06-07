Reportan que Nodal le habría regalado un anillo a Ángela Aguilar: ¿de compromiso?

Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el centro de la atención debido al vínculo que mantienen actualmente, luego de que él terminara su romance con Cazzu.

Tan sólo un día después de que anunció la ruptura, el cantante invitó a la joven artista al escenario durante el concierto que ofreció en Monterrey, México, para que entonaran su éxito ‘Dime como quieres’.

PUBLICIDAD

En su presentación, ambos tuvieron gestos afectivos, como abrazos, dejando clara la buena relación que llevan, pese a las especulaciones de que serían más que amigos.

Los rumores de romance aumentaron luego de que trascendiera que presuntamente viajaron juntos hasta Roma, Italia.

En medio de los señalamientos, ante los cuales ellos han guardado silencio, ahora sale a la luz que Christian le habría hecho un regalo a Ángela.

¿Nodal le dio un anillo a Ángela Aguilar?

Fue la presentadora Penélope Menchaca la que dio a conocer que supuestamente el intérprete de ‘Botella tras botella’ le obsequió una argolla a la ‘Princesa del regional mexicano’.

Citando “fuentes”, ella puntualizó que Aguilar habría acompañado a Christian a una sesión de fotos que tuvo “el martes”, 4 de junio.

“Según dicen estos chismosillos, ambos estaban muy juntitos y que Nodal le dio un anillo a Ángela”, dijo en la emisión de ‘Hoy día’ este jueves.

La comunicadora aclaró: “La realidad es que no sabemos si el anillo sea de compromiso o solamente pasaron por una tienda y ella dijo ‘¡ay, me gusta!, y él le contestó ‘te lo compro’”.

De igual forma retomó que “muchas personas aseguran” que las sortijas que ella traía puestas el día que acudió con un especialista para que la tatuara, le pertenecerían al cantautor.

Hasta el momento, ni Christian ni Aguilar se han pronunciado para confirmar o desmentir esta nueva información que los involucra.

Previamente salió a la luz que presuntamente ella ya estaba usando el collar, con un dije de cruz, que era de él, lo que inclusive alegadamente presumió en un video.

PUBLICIDAD

Nodal dice que se volvió “cabr... y medio”

En medio de las habladurías, Christian Nodal estrenó el jueves 6 de junio su canción ‘Kbrón y Medio’, en la que lanza fuertes afirmaciones.

“Si alguien te dice que yo me volví un cabr…, diles que un cabr… y medio”, sentencia en el coro de la ya popular copla.

“Mis ojos ya no vuelven a ser pa’ una sola. Si quieren caricias, llámenme a cualquier hora”, entona en una especie de aviso.