Ángela Aguilar Los Aguilar regalan roscas de Reyes tras polémica de Ángela y Nodal por aventar juguetes a niños La mamá de la cantante y su hermano Leonardo fueron captados mientras obsequiaban el tradicional pan dulce entre los pobladores de Tayahua, Zacatecas. Días atrás, ellos, Pepe Aguilar, Ángela y Nodal repartieron presentes a los pequeños por Navidad, pero los criticaron.



Video Nodal se une a la tradición familiar de los Aguilar en Navidad y se deja ver sonriente junto a Ángela

La familia de Ángela Aguilar tuvo el gesto de regalar rosca de Reyes a la gente de Tayahua, Zacatecas, esto a días de que los criticaran por obsequiar juguetes a niños por Navidad.

Nuevamente, fue en redes sociales donde se difundieron videos en los que se puede apreciar a la mamá y hermano de la cantante dándoles a las personas el tradicional pan.

Mientras que Leonardo Aguilar entregaba a los adultos una caja con el bollo, su mamá, Aneliz Álvarez, daba a los pequeños alguna Barbie, muñeco o pelota.

En los clips que hasta el momento se han publicado en las plataformas digitales no se aprecia que la cantante de 22 años o su esposo, Christian Nodal, hayan estado presentes.

Mamá y hermano de Ángela Aguilar regalaron roscas de Reyes y juguetes. Imagen Mezcalent y angelitasfans1/TikTok

Ángela Aguilar, su familia y Nodal fueron criticados

El nuevo actor de generosidad de parte de Leonardo y Aneliz llega a días de que tanto ellos como Pepe Aguilar, Ángela y Nodal fueran criticados por dar juguetes a niños el pasado 24 de diciembre de 2025.

Los integrantes de la Dinastía y el sonorense recorrieron las calles de Teyahua a bordo de camionetas, desde las cuales daban los presentes a quienes se acercaban.

Sin embargo, ellos fueron acusados de presuntamente propiciar que los menores los persiguieran corriendo y también de aventarles los presentes en lugar de dárselos en sus manos, reporta Excélsior.

Pese a la controversia, ninguno de ellos salió de inmediato a defender la forma en la que hicieron la repartición y, a la fecha, siguen guardando hermetismo.

Ángela Aguilar y su mensaje por fin de año

En medio de la polémica, que se sumó a otras, Ángela Aguilar compartió en su cuenta de Instagram un mensaje por el fin del 2025.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerme firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”, escribió.

“No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz”, agregó.