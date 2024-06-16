Pepe Aguilar

Pepe Aguilar reacciona cuando le hablan de "las metidotas de pata de su hija" tras escándalo por Nodal

En medio de los rumores de la supuesta boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, esto hace Pepe Aguilar cuando le mencionan la polémica en la que está inmersa la menor de sus hijas.

Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Pepe Aguilar no se quedó de brazos cruzados cuando una persona le mencionó la polémica en la que está envuelta su hija Ángela tras dar a conocer el romance que sostiene con Christian Nodal.

En medio de los rumores de que la joven pareja supuestamente se casó a inicios de junio en Roma, se les critica que hayan confirmado el noviazgo solo 18 días después de que el cantante anunció su separación de Cazzu, con quien tiene una hija de 9 meses de nacida.

¿Cómo reacciona Pepe frente a las críticas hacia Ángela?

Pepe Aguilar, considerado por algunos como el patriarca de su dinastía, realizó un 'en vivo' en Instagram la tarde del pasado jueves 13 de junio en donde dijo que tenía algo "importante" que decir y pidió que tanto fans como periodistas acudieran a escucharlo.

Sin embargo, la transmisión acabó cuando aparentemente estaba por emitir su mensaje. Algunos dieron por hecho que daría a conocer su postura ante el polémico romance de su hija.

No está claro si el 'live' lo finalizó él o se trató de una interrupción fuera de su control, pero hay quienes aseguran que lo hizo de manera intencional cuando tenía cautivas en ese momento a más de 30 mil personas, según dijo.

"Está bien que saque provecho de las metidotas de pata de su hija", le escribió una seguidora este fin de semana, "obviamente sabe que todos esperan que diga algo y lo está usando bien ja ja ja. Sí que sabe sacarle jugo a las cag… de su niña".

Pepe Aguilar tuvo una contundente reacción al mensaje de la usuaria pues le dio 'me gusta'. Algunos interpretan esto como la postura que él tendría ante la controversia.

Pepe Aguilar reaccionó con un 'like' a quien le mencionó "las metidotas de pata de su hija".
Pepe Aguilar reaccionó con un 'like' a quien le mencionó "las metidotas de pata de su hija".
Imagen Pepe Aguilar/Instagram


Hizo lo mismo en las últimas horas cuando alguien le mencionó que "mucha gente (está) opinando de cómo ser padres o buenos hijos".

"Está claro que en esta vida todos somos dueños de nuestro propio destino. No emitas opiniones cuando no sabes ni el 10% de la vida de ellos, que si son o no buenos padres, que si la hija es buena o mala, ¡por qué no se miran en su propio espejo", le escribió la persona.

Pepe Aguilar avaló de nueva cuenta con un 'me gusta' esas palabras.

Pepe Aguilar dio 'me gusta' a este comentario en donde una persona lo defiende de quienes cuestionan que su hija sea "buena o mala" ante romance con Nodal.
Pepe Aguilar dio 'me gusta' a este comentario en donde una persona lo defiende de quienes cuestionan que su hija sea "buena o mala" ante romance con Nodal.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram


También dio 'like' al escrito de otro seguidor que advirtió que el veterano cantante "arreglará en casa" el "problema" de su hija.

Pepe Aguilar ha estado reaccionando así en Instagram tras los rumores de la supuesta boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal.
Pepe Aguilar ha estado reaccionando así en Instagram tras los rumores de la supuesta boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram


Pepe Aguilar no dio de manera inmediata una postura clara tras confirmarse el romance de Ángela, de 20 años, con Nodal, de 25.

Se ha especulado que podría no estar de acuerdo, pero que respetaría las decisiones de su retoño por ser mayor de edad. A otros les llama la atención que aparentemente esté tomando los señalamientos con cierto humor.

También se rumora que su aparente quietud ante la polémica podría deberse a que Nodal alegadamente se habría casado con Ángela, según aseguró el pasado viernes 14 de junio la presentadora Maxine Woodside en su programa 'Todo para la mujer' de Grupo Fórmula.

Video Pepe Aguilar da sus primeras declaraciones ante la polémica de Ángela y Nodal y decepciona
