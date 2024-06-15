Christian Nodal

Captan a Nodal supuestamente afuera de prestigiada boutique de vestidos de novia en Roma

En medio de rumores y especulaciones de que Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Italia, una usuaria de TikTok mostró presuntas pruebas del cantante afuera de una tienda de novias.

Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Christian Nodal fue captado a finales de mayo presuntamente afuera de una boutique donde venden vestidos de novia en Roma.

Diversas cuentas en redes sociales como la de la periodista Maxine Woodside, quien dijo que el cantante y Ángela Aguilar se casaron en Italia, retomaron las imágenes de una usuaria de TikTok que se hace llamar @paolagarcia249 que ventiló al cantante.

"Otra pista da a que una fan se encontró a Nodal en Roma afuera de una tienda de vestidos de novia, pues al parecer él salió atender una llamada y después una trabajadora de la tienda lo llamó para que volviera a entrar a la tienda", se lee en la publicación de la titular del show 'Todo Para La Mujer'.

El relato de la seguidora de Christian Nodal

De acuerdo con la información proporcionada por la usuaria, narró que durante su viaje a Roma se encontró al intérprete de 'Kbron y Medio' afuera de una sucursal de ProNovias.

En el video publicado el 15 de junio muestra las fotografías donde posa al lado del cantante.

Nodal se toma fotos junto a fan en Roma.
Imagen Paola García 249/TikTok

Sin embargo, dejó al descubierto la ubicación de donde habrían sido tomadas y se aprecia en el mapa que están afuera de la boutique de vestidos de novia. Además, se ventila que las imágenes habrían sido tomadas el miércoles 29 de mayo.

Chrietian Nodal afuerda de boutique de novias en Roma.
Imagen Paola García 249/Tiktok

En las fotos explica que el cantante estaba solo hablando por teléfono y minutos después una empleada de la tienda le pidió que entrara al establecimiento.

La usuaria señala que "no querían contar nada", pero al darse cuenta del revuelo que han causado las imágenes de otros seguidores que también se encontraron a Nodal y Ángela Aguilar en Roma, decidió compartir sus fotografías.

Una fanática les habría guardado el secreto

En medio de la vorágine sobre la relación de Ángela y Nodal, el 11 de junio otra usuaria de TikTok que se hace llamar Magda Muñoz narró que se encontró a la polémica parejita en Roma el 31 de mayo, pero iban acompañados por Mónica Corgan.

La mujer relató que los cantantes se dieron cuenta de que los habían descubierto y la hija de Pepe Aguilar las habría atendido amablemente para tomarse fotos y supuestamente les pidió que "por favor no publiquen nada, somos figuras públicas, nosotros queremos compartirlo a su tiempo, dennos unos días".

Según Magda Muñoz cumplieron la petición de Ángela y esperaron a que todo se hiciera público para compartir sus imágenes.

Fan muestra fotos con Nodal y Ángela Aguilar en Roma.
Imagen Magda Muñoz/TikTok


El 10 de junio Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en exclusiva a la revista ¡Hola! Américas. Sin embargo, no se han pronunciado respecto a los rumores de que se habrían casado en Roma en ese viaje.

