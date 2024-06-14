Christian Nodal

Reportan que Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Italia: lo que se sabe de la supuesta boda

De acuerdo con información de la periodista Maxine Woodside, la pareja se casó en el reciente viaje que hicieron a Roma y Pepe Aguilar habría asistido a la boda.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Pepe Aguilar habría asistido a la supuesta boda de su hija Ángela y Nodal en Italia

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el centro de la polémica, ahora reportan que la pareja se casó en su reciente viaje a Italia, donde estuvieron a finales de mayo.

La periodista Maxine Woodside dio los pormenores de la supuesta boda a la que habría asistido Pepe Aguilar.

"Nodal y Ángela estuvieron en Italia, resulta que nos contaron que en Italia se casaron y que Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón y de ahí ya se regresó a Los Ángeles", informó en su programa radiofónico 'Todo Para La Mujer' este 14 de junio, según le contó una "fuente que está muy cerca a la familia Aguilar".

La periodista de espectáculos recordó la fotografía de una mano con un anillo que Ángela tiene en su celular, imagen que fue captada durante su asistencia a uno de los conciertos que Nodal ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Incluso, Woodside especuló que por eso Pepe Aguilar no estaría "enojado" con la relación de su hija y el intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos', pues sería algo serio.

Tampoco descartó que la razón de la presunta boda sea porque esperan un bebé.

"Yo lo que digo es que a lo mejor Ángela está embarazada y entonces Pepe dijo 'Sí, pero te casas chulo'. Y no es lo mismo que la deje casada a que la deje dejada nada más así".

El presunto anillo que Nodal le habría dado a Ángela Aguilar.
Imagen Chamonic/Instagram

Ángela Aguilar quería casarse hasta los 50

En octubre de 2023, Ángela Aguilar confesó a Mara Patricia Castañeda las exigencias que tenía para llegar al altar.

"Me gustaría casarme cómo mi abuela, mi abuela tenía como 50 años cuándo se casó (…) Voy a casarme hasta que encuentre un hombre como era mi abuelo, con mi abuela", comentó la cantante.

