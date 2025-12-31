Emiliano Aguilar Emiliano Aguilar dice si está "traumado" por burlarse de su familia y compararlos hasta con momias Emiliano Aguilar hizo frente a los duros señalamientos que ha recibido luego de las recientes y polémicas publicaciones que ha hecho en contra de los miembros de su familia paterna, a quienes ha comparado hasta con personajes de la TV infantil.



Video Emiliano Aguilar compara a su tía con una momia y ella le responde recordándole a su mamá

Emiliano Aguilar respondió a las críticas a las que ha sido objeto en las últimas horas luego de la nueva arremetida que emprendió en contra de su familia paterna y de la cual se encuentra distanciado.

Esta semana, el primogénito de Pepe Aguilar se dedicó a hacer publicaciones que muchos consideraron como burlas hacia algunos de los integrantes de la familia.

Las polémicas publicaciones de Emiliano contra su familia

A su tía Marcela Rubiales, Emiliano Aguilar la comparó con una momia.

La cantante, hermana de Pepe Aguilar, ha sido férrea en criticar los arrebatos que el joven de 32 años ha tenido contra la dinastía.

A su tía Marcela Rubiales la comparó con una momia. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram



Esto ha molestado al rapero, quien en varias ocasiones le ha pedido a través de redes sociales que no se inmiscuya.

Luego, a horas de la noche de este 30 de diciembre, publicó otra imagen en la que parecía comparar a su medio hermano Leonardo con un personaje de la televisión infantil.

Esta es la más reciente publicación que Emiliano Aguilar hizo en aparente burla hacia su hermano Leonardo. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram



Por un lado colocó a Earl Sinclair abrazando a su hijo, recordado en la televisión en español como 'El nené consentido' en la serie infantil 'Dinosaurs'.

En el otro extremo puso a Leonardo Aguilar, el menor de los hijos de su famoso padre, avivando de nuevo la discordia familiar.

Emiliano responde sobre controvertidas publicaciones

Luego de la publicación que involucró a su hermano, Emiliano Aguilar subió un video en el que explicó "la razón" de sus recientes y controvertidas publicaciones.

"No estoy ardido", aclaró sobre los señalamientos que ha recibido luego de hacer sus 'post'.

"A todas las personas que están diciendo que estoy ardido, que estoy traumado, que estoy dolido, que no sé qué, que porque estoy haciendo estas cosas: nada más lo estoy haciendo porque quiero cag%&@ el palo", agregó refiriéndose a un término coloquial que en México se refiere a la acción de molestar.

Emiliano Aguilar explicó que ha hecho sus polémicas publicaciones contra su familia porque está "aburrido". Imagen Emiliano Aguilar/Instagram



El pleito inició cuando a finales de agosto pasado se hizo un aparente 'burla' hacia él desde la cuenta de Instagram de El Gordo, el perrito pug de Pepe Aguilar.

Luego de que fue eliminado el 'post', se emitió una disculpa desde el mismo perfil de la mascota.

De acuerdo con Emiliano Aguilar, fue su hermano Leonardo quien supuestamente estuvo detrás de la presunta 'burla'.

El rapero es hijo de Carmen Treviño, quien fue la primera esposa de Pepe Aguilar.