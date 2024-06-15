Maquillista italiano publica imágenes que confirmarían que Ángela Aguilar y Nodal se casaron en Roma

Video Pepe Aguilar habría asistido a la supuesta boda de su hija Ángela y Nodal en Italia

Salen a la luz supuestas pruebas que confirmarían que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Italia a principios de junio.

El maquillista italiano experto en bodas, Stefano Comelli, hizo varias publicaciones en Instagram con fecha de hace dos semanas donde se le ve arreglando a la cantante, pero al etiquetarla la nombró como señora: "Mrs. (Sra.) Ángela Aguilar. Fue un placer".

El maquillista Stefano Comelli publicó imágenes y la etiquetó como "Sra.". Imagen Stefano Comelli/Instagram

En otra de las publicaciones la hija de Pepe Aguilar posa junto al maquillista y también con el estilista Francesco Termine.

Ángela Aguilar posa con su maquillista Stefano Comelli y el peinador Francesco Termine. Imagen Stefano Comelli/Instagram

En las imágenes se aprecia que Ángela trae las uñas pintadas color gris, lo cual también coincide con la foto que circula en redes que se tomó con una fan en la Fuente de Trevi en Roma, en la que se aprecia que porta un anillo.

Ángela Aguilar se toma foto con una fan en Roma y porta un anillo ¿de matrimonio? Imagen TikTok/Magda Muñoz



Además, Stefano Comelli también publicó en Instagram que arregló a Mónica Corgan en la misma fecha que a Ángela.

Stefano Comelli también maquilló a Mónica Corgan, la amiga de Ángela Aguilar. Imagen Stefano Comelli/Instagram

Pepe Aguilar habría asistido a la presunta boda

La tarde del 14 de junio, la periodista Maxine Woodside reportó en su programa radiofónico 'Todo Para La Mujer' que una fuente cercana a la familia Aguilar le informó que Ángela y Nodal se habían casado en Roma.

"Nodal y Ángela estuvieron en Italia, resulta que nos contaron que en Italia se casaron y que Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón y de ahí ya se regresó a Los Ángeles".

Incluso, la periodista especuló que por eso Pepe Aguilar no estaría "enojado" con la relación de su hija y el intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos', pues sería algo serio.

La periodista no descartó que la razón de la presunta boda sea porque esperan un bebé.

"Yo lo que digo es que a lo mejor Ángela está embarazada y entonces Pepe dijo 'Sí, pero te casas chulo'. Y no es lo mismo que la deje casada a que la deje dejada nada más así".

Por otro lado, el presentador de 'Lo Sé Todo Colombia', Ariel Osorio, analizó unos videos de la cantante en uno de los conciertos que Nodal ofreció en la Ciudad de México, y señaló que el vientre de Ángela está un poco abultado, por lo cual, al igual que Maxine Woodside, no descarta un embarazo, lo cual sería la razón de hacer pública la relación tan pronto.

Hermana de Ángela Aguilar estuvo en Italia

Poco antes de que se ventilara que Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban juntos, Aneliz Aguilar estuvo compartiendo fotografías de su viaje por Italia que coincidiría con las fechas de la supuesta boda de los cantantes.

En las imágenes que publicó desde el 20 de mayo dejó ver que visitó ciudades como Roma y Ladispoli.