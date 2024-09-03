Jennifer Lopez

Al igual que JLo, Ben Affleck comienza la mudanza: estaría disfrutando en medio del divorcio

El actor estaría finalmente trasladando sus cosas desde la casa de alquiler en la que ha estado viviendo hasta su nuevo hogar. Presuntamente, él “está bien” luego de la separación de la cantante, quien inició el proceso para la disolución de su enlace legal, según reportes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente están continuando con sus vidas ahora que, según ha trascendido, se acabó su matrimonio.

La semana pasada, paparazzi captaron un camión de mudanza dentro de la mansión en Beverly Hills que alguna vez compartió la expareja y que actualmente está a la venta.

PUBLICIDAD

Al respecto, una fuente aseveró a People que la cantante ya no se siente cómoda viviendo ahí: “Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos”.

El actor, según In Touch, ya no habitaba la lujosa propiedad desde antes de mediados de mayo pues se trasladó a un alquiler en Brentwood presuntamente debido a sus problemas con la actriz.

Por el momento aún se desconoce si López ya adquirió una nueva residencia, aunque desde principios de agosto visitó varias en busca de la ideal.

Ben Affleck sigue “feliz” los pasos de JLo

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

De acuerdo con otro informante de People, Ben Affleck también ya empezó a trasladar sus pertenencias desde la casa que renta hasta su futuro domicilio.

A finales de julio, TMZ dio a conocer que el protagonista de ‘Armageddon’ pagó 20.5 millones por un inmueble en Pacific Palisades que cuenta con cinco recámaras, seis baños y demás amenidades.

“Está bien”, indicó la persona. “Mudándose lentamente a su nuevo hogar. Está donde quiere estar: cerca de sus hijos y en un barrio que ama”.

“También disfruta trabajando y se centra mucho en los aspectos positivos”, añadió el ‘insider’ acerca del supuesto estado emocional del cineasta.

El galán de Hollywood comparte Violet, Fin y Samuel con Jennifer Garner, de quien continúa siendo amigo a nueve años de su separación.

Este 30 de agosto, en el arrendamiento de Affleck fueron fotografiados trabajadores ingresando muebles en la parte trasera de un gran remolque.

Un camión de mudanza fue fotografiado en la casa de alquiler de Ben Affleck.
Un camión de mudanza fue fotografiado en la casa de alquiler de Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group

Los hombres hicieron esfuerzos para proteger algunos de los artículos con un plástico antes de subirlos al enorme vehículo.

Trabajadores fueron captados subiendo muebles al camión de mudanza.
Trabajadores fueron captados subiendo muebles al camión de mudanza.
Imagen The Grosby Group

JLo se sentiría “decepcionada” de Ben Affleck

El dúo estaría listo para dejar atrás su fallido romance, aunque Jennifer López presuntamente tiene sentimientos negativos hacia Ben Affleck.

PUBLICIDAD

“Realmente le ha afectado mucho”, comentó un informante a People, el 28 de agosto. “Está muy molesta y decepcionada de él”.

Ella presentó, sin apoyo de un abogado, la solicitud de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el 20 de agosto.

Tan sólo cinco días después, Page Six reportó que la estrella de ‘Argo’ habría estado saliendo con Kick Kennedy, de 36 años.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD