Al igual que JLo, Ben Affleck comienza la mudanza: estaría disfrutando en medio del divorcio

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente están continuando con sus vidas ahora que, según ha trascendido, se acabó su matrimonio.

La semana pasada, paparazzi captaron un camión de mudanza dentro de la mansión en Beverly Hills que alguna vez compartió la expareja y que actualmente está a la venta.

Al respecto, una fuente aseveró a People que la cantante ya no se siente cómoda viviendo ahí: “Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos”.

El actor, según In Touch, ya no habitaba la lujosa propiedad desde antes de mediados de mayo pues se trasladó a un alquiler en Brentwood presuntamente debido a sus problemas con la actriz.

Por el momento aún se desconoce si López ya adquirió una nueva residencia, aunque desde principios de agosto visitó varias en busca de la ideal.

Ben Affleck sigue “feliz” los pasos de JLo

De acuerdo con otro informante de People, Ben Affleck también ya empezó a trasladar sus pertenencias desde la casa que renta hasta su futuro domicilio.

A finales de julio, TMZ dio a conocer que el protagonista de ‘Armageddon’ pagó 20.5 millones por un inmueble en Pacific Palisades que cuenta con cinco recámaras, seis baños y demás amenidades.

“Está bien”, indicó la persona. “Mudándose lentamente a su nuevo hogar. Está donde quiere estar: cerca de sus hijos y en un barrio que ama”.

“También disfruta trabajando y se centra mucho en los aspectos positivos”, añadió el ‘insider’ acerca del supuesto estado emocional del cineasta.

El galán de Hollywood comparte Violet, Fin y Samuel con Jennifer Garner, de quien continúa siendo amigo a nueve años de su separación.

Este 30 de agosto, en el arrendamiento de Affleck fueron fotografiados trabajadores ingresando muebles en la parte trasera de un gran remolque.

Un camión de mudanza fue fotografiado en la casa de alquiler de Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

Los hombres hicieron esfuerzos para proteger algunos de los artículos con un plástico antes de subirlos al enorme vehículo.

Trabajadores fueron captados subiendo muebles al camión de mudanza. Imagen The Grosby Group

JLo se sentiría “decepcionada” de Ben Affleck

El dúo estaría listo para dejar atrás su fallido romance, aunque Jennifer López presuntamente tiene sentimientos negativos hacia Ben Affleck.

“Realmente le ha afectado mucho”, comentó un informante a People, el 28 de agosto. “Está muy molesta y decepcionada de él”.

Ella presentó, sin apoyo de un abogado, la solicitud de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el 20 de agosto.