Ben Affleck compra lujosa mansión de 20 millones de dólares para vivir ¿sin JLo?

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Ben Affleck habría dado señales de que su divorcio de Jennifer López es "inminente". Nuevos reportes aseguran que el actor compró una lujosa mansión en Pacific Palisades, California por 20.5 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes inmobiliarias consultadas por TMZ, el histrión habría adquirido una propiedad que tiene cinco dormitorios, seis baños, zona para el desayunador, comedor, una sala, estudio, vestidores, sala multimedia, casa de invitados y otras amenidades.

En mayo, JLo fue captada visitando una mansión en Los Ángeles, aunque no se confirmó si la propiedad era para ella.

Ben Affleck y Jennifer López estarían separados desde mayo y el actor habría sacado sus pertenencias de la mansión familiar de 60 millones de dólares que compraron en junio de 2023, mientras la cantante estaba de vacaciones en Europa en junio.

La propiedad que habitaban junto a sus hijos hasta hace unos meses está a la venta y piden por ella 68 millones de dólares, reporta TMZ.

US Weekly reportó el 13 de julio que ambos desean deshacerse de la propiedad.

"Ben quiere especialmente terminar con esa casa. Nunca fue feliz allí", dijo una fuente a la revista.

Otro informante aseveró a People que a Affleck "nunca le gusto" la mansión porque "está demasiado lejos de sus hijos".

Por su parte, Jenniferr considera que "es demasiado grande", reportó el medio.

A pesar de los rumores de divorcio, la pareja aún no ha salido a dar declaraciones al respecto y se les ha visto usando sus respectivos anillos de boda.