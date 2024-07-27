Ben Affleck

Ben Affleck compra lujosa mansión de 20 millones de dólares para vivir ¿sin JLo?

Nuevos reportes aseguran que el actor habría adquirido una nueva propiedad, mientras la mansión que habitaba con Jennifer López continúa a la venta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Ben Affleck habría dado señales de que su divorcio de Jennifer López es "inminente". Nuevos reportes aseguran que el actor compró una lujosa mansión en Pacific Palisades, California por 20.5 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes inmobiliarias consultadas por TMZ, el histrión habría adquirido una propiedad que tiene cinco dormitorios, seis baños, zona para el desayunador, comedor, una sala, estudio, vestidores, sala multimedia, casa de invitados y otras amenidades.

PUBLICIDAD

En mayo, JLo fue captada visitando una mansión en Los Ángeles, aunque no se confirmó si la propiedad era para ella.

Más sobre Ben Affleck

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos
Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
2 mins

Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos

Univision Famosos
Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones
2 mins

Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

Univision Famosos
Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”
2 mins

Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”

Univision Famosos

Ben Affleck y Jennifer López estarían separados desde mayo y el actor habría sacado sus pertenencias de la mansión familiar de 60 millones de dólares que compraron en junio de 2023, mientras la cantante estaba de vacaciones en Europa en junio.

La propiedad que habitaban junto a sus hijos hasta hace unos meses está a la venta y piden por ella 68 millones de dólares, reporta TMZ.

US Weekly reportó el 13 de julio que ambos desean deshacerse de la propiedad.

"Ben quiere especialmente terminar con esa casa. Nunca fue feliz allí", dijo una fuente a la revista.

Otro informante aseveró a People que a Affleck "nunca le gusto" la mansión porque "está demasiado lejos de sus hijos".

Por su parte, Jenniferr considera que "es demasiado grande", reportó el medio.

A pesar de los rumores de divorcio, la pareja aún no ha salido a dar declaraciones al respecto y se les ha visto usando sus respectivos anillos de boda.


Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezCasas de FamososPremios JuventudFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD