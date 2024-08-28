Ben Affleck sería el culpable del fin de su matrimonio con JLo: “Tiene una oscuridad"

Video JLo habría revelado la fecha de su separación de Ben Affleck: esta fue su última aparición juntos

Ben Affleck sería, al menos en buena parte, el culpable de que su matrimonio con Jennifer López no funcionara, pese a que ella habría luchado para que así fuera.

La cantante de 55 años supuestamente solicitó el divorcio del actor, de 52, el martes 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, según TMZ.

La alegada separación llega a tres meses de que comenzaran los informes de que el dúo atravesaba una fuerte crisis y estaba “a punto” de disolver su unión.

“Ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”, dijo una fuente a In Touch, el primer medio que abordó el tema.

¿Por qué Ben Affleck habría causado la ruptura con JLo?

De acuerdo con People, el carácter negativo de Ben Affleck estaría entre los motivos por los que su relación con Jennifer López fracasó.

“La verdad es que había mucho amor, pero también, por desgracia, lo que quedó claro fueron los erráticos cambios de humor de él”, declaró un informante.

A decir de dicha persona, el galán de Hollywood “no podía ocultar a la prensa, por mucho que lo intentara”, su modo de ser.

“Se podía ver el comportamiento irregular”, continúa, describiendo cómo el cineasta pasaba de ser “increíblemente feliz y cálido” a mostrar “la conducta más profunda y oscura”.

Un ejemplo sonado al respecto es cuando ‘Bennifer’ acudieron a la edición 65 de los Premios GRAMMY, en febrero de 2023, y las cámaras lo captaron con su denominada “cara de aburrido”.

Desde abril de este año, mes que la intérprete de ‘On the floor’ habría citado como la fecha de su rompimiento, la pareja intentó solucionar sus dificultades, pero el temperamento del director lo complicó.

“Intentaban superarlo, pero cuando los cambios de humor y los grandes altibajos informaban de una toxicidad omnipresente, nadie puede auxiliarte, tienes que ayudarte a ti mismo”, indicó el ‘insider’.

“Pero no me atrevería a decir que no hay amor, claro que lo hay. El mundo les apoyaba, pero quien decía ser y quien resultó ser eran dos personas diferentes”, agregó.

JLo habría tratado de salvar su matrimonio con Ben Affleck

Por su parte, Page Six dio a conocer que del circulo cercano de Jennifer López les aseguraron que ella se esforzó por remediar su vínculo con Ben Affleck.

“Ella lo ama, siempre lo amará, ese es el problema”, sentenció un “amigo”, mientras que otro compartió que la actriz “realmente cría que esta era la historia de amor más grande que había conocido”.

“Simplemente no se detuvo a pensar quién era el hombre real del cuento de hadas”, el cual consideró “finalmente tenía la oportunidad de vivir”.

No obstante, puntualizaron, el productor de películas “tiene una oscuridad que ninguna otra persona puede arreglar”, recordando que su ex Jennifer Garner “no logró” hacerlo.

“López dio todo lo que tenía, todo su corazón. Habría hecho cualquier cosa para que esto resultara”, explicaron.