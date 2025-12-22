Jennifer Lopez

JLo y Ben Affleck se reúnen para hacer compras navideñas: el hijo menor del actor se les une

Los actores estuvieron en un espacio comercial este domingo 21 de diciembre, de acuerdo con los reportes. Ellos seguirían demostrando que continúan unidos pese a su divorcio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¿JLo borró el tatuaje en honor a Ben Affleck? El ‘vestido de la venganza’ lo dejó al descubierto

Jennifer López y Ben Affleck se reunieron para almorzar y hacer algunas compras navideñas, reporta Page Six.

De acuerdo con el medio, el actor llegó acompañado de su retoño menor, Samuel, al encuentro con la cantante, de la que quedó oficialmente divorciado en febrero pasado.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘On the floor’ arribó por separado al mercado agrícola, en Los Ángeles, donde disfrutó de los alimentos con padre e hijo.

Para esta salida, el cineasta optó con un ‘outfit’ en tonos beige, mientras que el adolescente llevaba pants y camiseta.

La protagonista de ‘The Mother’ lució un vestido con estampado ‘de lunares’, el cual combinó con un suéter y botas.

JLo y Ben Affleck en Brentwood, California.
JLo y Ben Affleck en Brentwood, California.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

JLo rompe en llanto durante discurso tras recibir un premio: esto fue lo que ocurrió 
0:59

JLo rompe en llanto durante discurso tras recibir un premio: esto fue lo que ocurrió 

Univision Famosos
¿JLo aún tiene el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck tras el fracaso de su matrimonio?
2 mins

¿JLo aún tiene el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck tras el fracaso de su matrimonio?

Univision Famosos
Hijas de JLo y Ben Affleck demuestran que siguen unidas pese al divorcio de sus papás
2 mins

Hijas de JLo y Ben Affleck demuestran que siguen unidas pese al divorcio de sus papás

Univision Famosos
JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón
2 mins

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón

Univision Famosos
JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel
2 mins

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente

Univision Famosos
JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos

JLo, Ben Affleck y su hijo de compras

Según E! News, este 21 de diciembre, Jennifer López, Ben Affleck y Samuel visitaron “varias tiendas del Brentwood Country Mart”.

El trío presuntamente visitó tiendas de lujo como Sezane y Doen en esta jornada, pese a que no los captaron en el mismo espacio.

Jennifer López, Ben Affleck y el hijo de este, Samuel, hicieron compras navideñas.
Jennifer López, Ben Affleck y el hijo de este, Samuel, hicieron compras navideñas.
Imagen The Grosby Group

Esta sería la segunda vez que ‘La Diva del Bronx’ y el director de películas se encuentran pues asistieron la semana pasada a una obra escolar en la que participaron sus hijas, Fin y Emme.

En esa ocasión también estuvo presente la exesposa del histrión, Jennifer Garner, con quien él afirma que lleva una excelente relación co-parental.

López y Affleck pusieron fin a su matrimonio, expone Us Weekly, en abril de 2024 y comenzaron a vivir en casas separadas.

Hasta la fecha, ambos se han mantenido herméticos al respecto. Sin embargo, en marzo de este año, él afirmó que su romance acabó sin “dramas”.

Fue en octubre cuando el dúo reapareció públicamente en la alfombra roja de ‘Kiss of the Spider Woman’, cinta en la que ambos participaron.

JLo y Ben Affleck estarían “bien”

Previamente, People dio a conocer que una fuente les aseveró que Jennifer López y Ben Affleck mantendrían un vínculo cercano pese al fracaso de su historia de amor.

“Están bien. Aunque ya no están juntos, se mantienen en buenos términos”, dijo, añadiendo que incluso sus respectivos descendientes “siguen siendo muy unidos”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX