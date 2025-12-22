Jennifer Lopez JLo y Ben Affleck se reúnen para hacer compras navideñas: el hijo menor del actor se les une Los actores estuvieron en un espacio comercial este domingo 21 de diciembre, de acuerdo con los reportes. Ellos seguirían demostrando que continúan unidos pese a su divorcio.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video ¿JLo borró el tatuaje en honor a Ben Affleck? El ‘vestido de la venganza’ lo dejó al descubierto

Jennifer López y Ben Affleck se reunieron para almorzar y hacer algunas compras navideñas, reporta Page Six.

De acuerdo con el medio, el actor llegó acompañado de su retoño menor, Samuel, al encuentro con la cantante, de la que quedó oficialmente divorciado en febrero pasado.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘On the floor’ arribó por separado al mercado agrícola, en Los Ángeles, donde disfrutó de los alimentos con padre e hijo.

Para esta salida, el cineasta optó con un ‘outfit’ en tonos beige, mientras que el adolescente llevaba pants y camiseta.

La protagonista de ‘The Mother’ lució un vestido con estampado ‘de lunares’, el cual combinó con un suéter y botas.

JLo y Ben Affleck en Brentwood, California. Imagen The Grosby Group

JLo, Ben Affleck y su hijo de compras

Según E! News, este 21 de diciembre, Jennifer López, Ben Affleck y Samuel visitaron “varias tiendas del Brentwood Country Mart”.

El trío presuntamente visitó tiendas de lujo como Sezane y Doen en esta jornada, pese a que no los captaron en el mismo espacio.

Jennifer López, Ben Affleck y el hijo de este, Samuel, hicieron compras navideñas. Imagen The Grosby Group

Esta sería la segunda vez que ‘La Diva del Bronx’ y el director de películas se encuentran pues asistieron la semana pasada a una obra escolar en la que participaron sus hijas, Fin y Emme.

En esa ocasión también estuvo presente la exesposa del histrión, Jennifer Garner, con quien él afirma que lleva una excelente relación co-parental.

López y Affleck pusieron fin a su matrimonio, expone Us Weekly, en abril de 2024 y comenzaron a vivir en casas separadas.

Hasta la fecha, ambos se han mantenido herméticos al respecto. Sin embargo, en marzo de este año, él afirmó que su romance acabó sin “dramas”.

Fue en octubre cuando el dúo reapareció públicamente en la alfombra roja de ‘Kiss of the Spider Woman’, cinta en la que ambos participaron.

JLo y Ben Affleck estarían “bien”

Previamente, People dio a conocer que una fuente les aseveró que Jennifer López y Ben Affleck mantendrían un vínculo cercano pese al fracaso de su historia de amor.