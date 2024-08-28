JLo se habría convertido en una ‘especie de mamá’ para Ben Affleck: “Ella lo cuidaba”

Video JLo habría revelado la fecha de su separación de Ben Affleck: esta fue su última aparición juntos

Jennifer López habría sido para Ben Affleck, más que su esposa, como una figura maternal durante gran parte del lapso que pasaron juntos.

Después de que la cantante solicitara el divorcio del actor, según TMZ, el pasado 20 de agosto, han salido a la luz supuestos detalles negativos de su relación.

PUBLICIDAD

JLo “cuidaba” al casi “infantil” Ben Affleck

De acuerdo con People, Jennifer López se esforzó para conseguir que Ben Affleck estuviera estable, pese a su complicado carácter, en su matrimonio.

“Ella pasó mucho tiempo asegurándose de que él fuera feliz y tuviera todo lo que necesitaba”, dijo una fuente al medio.

“La forma en la que ella lo cuidaba era casi infantil. Sus amigos le recordaban constantemente que ella no era responsable de sus sentimientos”, continúo.

Abordando el tema, Daily Mail puntualizó que, de ser cierto que así era la interacción del dúo, entonces la intérprete de ‘On the floor’ “se convirtió en una especie de mamá” para su marido.

El ‘insider’ ahondó en la presunta voluble personalidad del galán de cine: “A veces, él es muy temperamental y sombrío. ‘Jen’ aprecia la vida de otra manera, está muy agradecida por todo”.

Un segundo informante, “cercano a Jennifer Garner”, exesposa del protagonista de ‘Armageddon’, aseveró que él “nunca ha manejado bien el estrés”.

“No tiene buenas habilidades para afrontar las situaciones. Se frustra con facilidad y tiende a estar de mal humor”, contó.

“Cuando está relajado y de buenas, es increíble estar cerca de él, pero lo más frecuente es que esté molesto e insatisfecho”, agregó.

A decir de esta persona, Affleck, de 52 años, realmente “no entiende” cómo su genio dañino “afecta a quienes lo rodean”.

Previamente, la revista citó a un confidente que les afirmó que el director de películas tendría “un comportamiento irregular”, el cual no lograba ocultar de la prensa “por mucho que lo intentara”.

PUBLICIDAD

“López dio todo lo que tenía, todo su corazón. Habría hecho cualquier cosa para que esto resultara”, sentenció sobre los supuestos esfuerzos de ella para sacar a flote el romance.

Ben Affleck estaría “muy bien” ante separación de JLo

Luego de que trascendiera que Jennifer López dio inicio a la disolución de su unión con Ben Affleck, un allegado de ella compartió a People que se sentiría “aliviada”.

Ahora, una fuente dio a conocer al portal que el guionista “está bien y muy concentrado”: “Le va excelente cuando tiene proyectos laborales”.