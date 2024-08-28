Jennifer Lopez

JLo se habría convertido en una ‘especie de mamá’ para Ben Affleck: “Ella lo cuidaba”

La cantante presuntamente cumplió más con un rol maternal que de esposa en el tiempo que estuvo al lado del actor. De acuerdo con TMZ, ella ya interpuso el divorcio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo habría revelado la fecha de su separación de Ben Affleck: esta fue su última aparición juntos

Jennifer López habría sido para Ben Affleck, más que su esposa, como una figura maternal durante gran parte del lapso que pasaron juntos.

Después de que la cantante solicitara el divorcio del actor, según TMZ, el pasado 20 de agosto, han salido a la luz supuestos detalles negativos de su relación.

PUBLICIDAD

JLo “cuidaba” al casi “infantil” Ben Affleck

De acuerdo con People, Jennifer López se esforzó para conseguir que Ben Affleck estuviera estable, pese a su complicado carácter, en su matrimonio.

“Ella pasó mucho tiempo asegurándose de que él fuera feliz y tuviera todo lo que necesitaba”, dijo una fuente al medio.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

“La forma en la que ella lo cuidaba era casi infantil. Sus amigos le recordaban constantemente que ella no era responsable de sus sentimientos”, continúo.

Abordando el tema, Daily Mail puntualizó que, de ser cierto que así era la interacción del dúo, entonces la intérprete de ‘On the floor’ “se convirtió en una especie de mamá” para su marido.

El ‘insider’ ahondó en la presunta voluble personalidad del galán de cine: “A veces, él es muy temperamental y sombrío. ‘Jen’ aprecia la vida de otra manera, está muy agradecida por todo”.

Un segundo informante, “cercano a Jennifer Garner”, exesposa del protagonista de ‘Armageddon’, aseveró que él “nunca ha manejado bien el estrés”.

“No tiene buenas habilidades para afrontar las situaciones. Se frustra con facilidad y tiende a estar de mal humor”, contó.

“Cuando está relajado y de buenas, es increíble estar cerca de él, pero lo más frecuente es que esté molesto e insatisfecho”, agregó.

A decir de esta persona, Affleck, de 52 años, realmente “no entiende” cómo su genio dañino “afecta a quienes lo rodean”.

Previamente, la revista citó a un confidente que les afirmó que el director de películas tendría “un comportamiento irregular”, el cual no lograba ocultar de la prensa “por mucho que lo intentara”.

PUBLICIDAD

“López dio todo lo que tenía, todo su corazón. Habría hecho cualquier cosa para que esto resultara”, sentenció sobre los supuestos esfuerzos de ella para sacar a flote el romance.

Ben Affleck estaría “muy bien” ante separación de JLo

Luego de que trascendiera que Jennifer López dio inicio a la disolución de su unión con Ben Affleck, un allegado de ella compartió a People que se sentiría “aliviada”.

Ahora, una fuente dio a conocer al portal que el guionista “está bien y muy concentrado”: “Le va excelente cuando tiene proyectos laborales”.

“Igual ha sido genial con sus hijos”, externó refiriéndose a Violet, Fin y Samuel. “Está haciendo exactamente lo que quiere. Parece muy feliz”, concluyó.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD