Ben Affleck habría “insultado” a JLo con esta acción ante su supuesto “divorcio inminente”

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Ben Affleck habría dado un duro ‘golpe’ a su esposa, Jennifer López, justo cuando aumentan las especulaciones de que están “a punto” de separarse.

Los rumores de que la pareja tomará caminos diferentes aumentaron en los últimos días debido a que ellos han estado viviendo distanciados.

La cantante lleva semanas radicando en los Hamptons, donde incluso celebró su fiesta de cumpleaños sin el actor, quien permanece en Los Ángeles.

Mientras el dúo guarda silencio en cuanto a la realidad de su matrimonio, ahora sale a la luz cómo presuntamente Affleck ofendió a López.

Ben Affleck “insultó” así a JLo

De acuerdo con Daily Mail, este 29 de julio, Ben Affleck habría dado una “puñalada al corazón” de Jennifer López al comprarse recientemente una mansión “de soltero”.

El pasado sábado, TMZ reportó que el protagonista de ‘Armageddon’ adquirió una propiedad en Pacific Palisades, California, por 20.5 millones de dólares.

Según el reporte, la lujosa residencia cuenta con cinco dormitorios, seis baños, zona para el desayunador, comedor, sala, estudio y otras amenidades.

Al respecto, una fuente aseveró a Radar Online que “la decisión de Ben de mudarse a su propia casa es el insulto final” hacia la intérprete de ‘On the floor’.

El medio británico afirma que este movimiento “es la señal más fuerte hasta el momento” de que ‘Bennifer’ puede encaminarse “hacia el divorcio”.

El 15 de mayo, In Touch dio a conocer que Jennifer y su marido estaban atravesando una dura crisis, por lo que él dejó el hogar familiar, en Beverly Hills, que actualmente está a la venta.

Posteriormente People lo confirmó, añadiendo que él estaba habitando en un alquiler de Brentwood por el que pagaba 100 mil dólares mensuales.

Para finales de junio, el portal aseguró que el galán de Hollywood presuntamente sacó todas sus cosas del inmueble que compartía con la actriz, quien estaba de viaje por Europa.

¿Por qué JLo y Ben Affleck tienen conflictos?

En mayo, un informante indicó a Us Weekly el supuesto motivo por el que Jennifer López y Ben Affleck no están en sintonía.

“Empezaron a tener problemas hace unos meses, cuando ‘Jen’ había comenzado a aumentar sus compromisos laborales y a preparar su gira”, dijo.

“Ella está muy centrada en el trabajo. Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo”, agregó.