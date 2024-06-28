¿Ya lo echaron? Ben Affleck habría sacado todas sus cosas de su mansión con JLo

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Ben Affleck aparentemente aprovechó de la mejor manera el que Jennifer López se fuera de viaje sin él a Europa hace unos días.

La intérprete de ‘Waiting for tonight’ se trasladó hasta Positano, un pueblo en Italia, el 19 de junio y, posteriormente, fue a París, Francia, para estar presente en la Semana de la Moda.

Este miércoles 26, la cantante fue captada nuevamente en Los Ángeles, donde reside al igual que su marido, quien permaneció ahí mientras ella no estaba y, al parecer, hizo uso de su libertad.

¿Ben Affleck sacó sus pertenencias de la casa que compartía con JLo?

Este viernes 28, People dio a conocer que presuntamente Ben Affleck sacó todas sus cosas de la propiedad que compartía con Jennifer López, ubicada en Beverly Hills.

Una fuente “cercana a la pareja” aseguró al sitio web que el cineasta retiró sus pertenencias de la residencia antes de que ella volviera a la ciudad.

“Ben sigue viviendo en la casa de renta en Brentwood. Lleva ahí unos dos meses”, puntualizó un segundo informante.

“Parece estar bien. Ha estado en su oficina todos los días y parece concentrado en el trabajo. También está pasando tiempo con sus hijos”, añadió.

El medio confirmó a mediados de mayo que la estrella de ‘Armageddon’ dejó el hogar familiar, así como que él tenía problemas con la actriz.

Supuestamente, se puntualizó, sus diferencias se deberían a que mientras ella está de acuerdo con ventilar lo que ocurre en su vida, él quiere que se mantengan privados.

Dos días atrás, a Jennifer la fotografiaron, pese a que quiso evitarlo, llegando al edificio en el que al igual que Affleck tiene su oficina.

El galán de Hollywood igualmente arribó al lugar alrededor de las 10 de la mañana, según TMZ, y su semblante parecía muy serio.

Las especulaciones de que el dúo se dirige al “divorcio inminente” continúan aumentando pues en diversas ocasiones tanto Ben como López han aparecido públicamente sin llevar su sortija de casados.

¿Jennifer López y Ben Affleck vendieron su mansión?

El reporte de que presuntamente Ben Affleck ya no tiene posesiones en el lujoso inmueble que habitaba con Jennifer López hizo surgir la duda de si comenzaron a vaciarla en realidad porque ya la vendieron.

El 10 de junio, TMZ reveló ellos habrían contratado al agente inmobiliario Santiago Arana, de The Agency, para que encontrara comprador para la vivienda.