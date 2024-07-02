JLo y Ben Affleck habrían terminado su matrimonio desde hace “meses” y lo ocultarían por esta razón

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck presuntamente pusieron punto final a su matrimonio haces “meses”, de acuerdo con un nuevo reporte.

La popular pareja aparentemente se reencontró el pasado 26 de junio en Los Ángeles, California, luego del viaje que la cantante hizo a Europa.

Sin embargo, ha pasado un mes desde que fueron vistos y captados juntos, cuando el 2 de junio acudieron al partido de baloncesto de Samuel, el retoño menor del actor.

¿El matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck “hace meses que terminó”?

Este 2 de julio, Page Six reveló que “según fuentes”, Jennifer López y Ben Affleck “han estado separados desde marzo”.

No obstante, el motivo por el que presuntamente todavía no hacen público su supuesto rompimiento es porque el también director de cine es “muy protector” con la intérprete de ‘On the floor’.

Los rumores de que ‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, atravesaban problemas en su relación comenzaron a mediados de mayo.

Entonces, In Touch informó, citando informantes, que ellos se encaminaban “hacia el divorcio” y que la estrella de ‘Armageddon’ había dejado el hogar familiar.

People confirmó que él se mudó a una casa alquilada en Brentwood, la cual, además, está cerca de la propiedad de su ex, Jennifer Garner, que es donde residen sus adolescentes, Violet, Fin y ‘Sam’.

El medio igualmente detalló que supuestamente ellos tenían conflictos porque mientras López desea contar a sus admiradores todo acerca de su vida, Affleck anhela la privacidad.

Este viernes 28 asimismo desvelaron que presuntamente el galán de Hollywood ya sacó todas sus cosas de la lujosa mansión que compartía con ‘La Diva del Bronx’.

TMZ, por su parte, expuso que ellos contrataron a un agente para que consiguiera un comprador para el inmueble, por el cual querrían “alrededor de 65 millones de dólares”.

Jennifer López y Ben Affleck estarían listos para distanciarse

Hace dos semanas, Daily Mail indicó que Jennifer López estaba preparada para dejar sus esfuerzos por salvar su vínculo con Ben Affleck.

“‘Jenny’ ha tenido suficiente y realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más, no está mejorando, está peor”, comentó un “amigo” de la actriz.

Entre tanto, un ‘insider’ aseveró a Page Six que el director habría “entrado en razón” en cuanto a su unión legal fallida con la protagonista de ‘Selena’.