Belinda quería presumir cuerpazo, pero su cuarto desordenado le roba cámara y así se defiende

Video Belinda quiso presumir su abdomen marcado, pero terminaron criticando sus pantuflas "cochinas"

Belinda cautivó a sus seguidores con una serie de fotografías en Instagram en las que muestra momentos de su reciente viaje, aunque no reveló en donde se encuentra.

En los retratos deja ver su trabajado cuerpo, su rostro con la imagen de su más reciente sencillo 'La Mala', así como también de juegos pirotécnicos y de la habitación donde se hospedó.

Sin embargo, una vez más sus seguidores vieron minuciosamente las fotos y descubrieron que Belinda tenía desorden sobre su cama.

Belinda reacciona al desorden de su habitación

Un fan argentino se dio cuenta de cómo tenía la cantante su habitación y no dudó en comentarle.

"Entonces, ¿qué vas hacer con el quilombo (desorden) que tenés ahí atrás?", es el mensaje del seguidor.

Belinda no tardó en contestar con humor: "Pues arreglarlo" y agregó un par de emojis de carcajadas, mientras que el fan celebró su respuesta.

Las pantuflas sucias de Belinda

Esta no es la primera vez que los seguidores de la intérprete de 'Cactus' ventilan situaciones de desorden y limpieza de la cantante.

En noviembre de 2022 se sacó una 'selfie' que evidenció que el cómodo calzado no estaba del todo limpio.

"Curtidas las chanclas", "¿Qué onda con las pantuflas? Cochinitas", "Lava esas pantuflas o recorta la foto", "Las pantuflas bien cochinas de adentro, ¿Alguien más que no deja de ver las pantuflas manchadas? Ja, ja, ja, los pies con barro", fueron algunos de los mensajes que los seguidores de la cantante de origen español recibió en la publicación. Sin embargo, en ese entonces la actriz no respondió.