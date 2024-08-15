“Sigan ladrando”: Belinda se defiende de su mala reputación, ¿al estilo de Nodal?

Video ¿Belinda tenía relación con hijo del 'Chapo'? Aclaran si tiene vínculo con Iván Archivaldo Guzmán

La tarde de este 15 de agosto, en medio de los festejos por su cumpleaños 35, Belinda lanzó su nueva canción ‘La Mala’, tema con el que defiende “su mala reputación”.

A través de sus historias de Instagram, la cantante anunció el lanzamiento de su sencillo, cuyo verdadero significado ella misma explicó en una entrevista con el diario mexicano Reforma.

“‘La Mala’ es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan, no sólo a mí, sino a miles de mujeres, sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti”, dijo.

¿Belinda copió el estilo musical de Nodal?

Si bien la cantante incursionó en el género del regional mexicano y los corridos tumbados desde el 31 de enero pasado, ‘La Mala’ parecería tener el estilo de su expareja Christian Nodal.

Dos meses antes de que ‘La Mala’ viera la luz, Christian Nodal lanzó su sencillo ‘Kbrón y medio’, un tema con el que también estaría defendiendo su ‘mala reputación’.

'La Mala': ¿qué dice la nueva canción de Belinda?

De acuerdo con la misma intérprete española, la letra de ‘La Mala’ estaría llena de indirectas para sus haters, quienes a lo largo de su carrera han emitido juicios sin conocerla.

“La gente me dice ‘Beli, tú no eres así’. Así como dicen en la prensa y en los tuits. A los haters que se contradicen, mientras yo aquí en el gimnasio haciendo cu** y bicep. Hace rato me dejó de emp**ar si hablan bien o si hablan mal”, dice una de sus estrofas.

Mientras que en una de sus últimas estrofas, Belinda lanza un contundente mensaje con el que dejaría claro que no siempre es ‘la mala’ de la historia.