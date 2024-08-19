Supuesto ex de Belinda publica foto de la cantante en la cama
El actor José Ángel Bichir nuevamente se encuentra en la polémica por publicar una íntima fotografía de la cantante en redes.
El actor José Ángel Bichir nuevamente se encuentra en la polémica por la felicitación que le dedicó a Belinda, con quien supuestamente sostuvo una relación amorosa en el pasado y de la que no podía hablar por un supuesto acuerdo de confidencialidad.
El pasado 15 de agosto, con motivo del cumpleaños 35 de Belinda, el hijo del actor Odiseo Bichir compartió una fotografía de la cantante, quien se encontraba cubierta con sábanas blancas y sentada a la orilla de una cama.
La publicación estuvo acompañada de la canción ‘Fade Into You’, de Mazzy Star, la cual retrata la experiencia de enamorarse de alguien y ser consumido por ese mismo amor.
La supuesta relación de José Ángel Bichir y Belinda
En marzo de 2023, José Ángel Bichir aseguró frente a varios medios de comunicación haber mantenido un romance con Belinda.
Aunque el actor de Vencer la Culpa no quiso entrar en detalles, sí alegó que no podía ser más específico debido al supuesto contrato de confidencialidad que había firmado con la cantante de ‘La Mala’.
“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto porque firmé un contrato de confidencialidad”, expresó ante las cámaras de Venga la Alegría.
Mientras que en febrero de este año, el intérprete de 36 años lamentó que Belinda lo haya juzgado por los comentarios que hizo sobre su relación en el pasado.
“Me da risa un poco. Me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo”, declaró el supuesto exnovio en referencia al estreno de ‘Cactus’, tema con el que la intérprete española habría expuesto su relación con Nodal.
Belinda y José Ángel Bichir se conocieron en 2001 durante las grabaciones de la telenovela Aventuras en el Tiempo. La química entre los famosos hizo que el actor se convirtiera en el galán constante de la cantante en sus videos musicales.