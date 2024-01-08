Belinda

Belinda da pistas sobre su nueva canción: este detalle sugeriría que estaría dedicada a Nodal

La cantante ya había adelantado que abordaría “temas muy personales” en su nuevo álbum. Este lunes habría ‘copiado’ una de las estrategias de su ex.

Belinda advirtió en noviembre de 2023 que se encontraba trabajando en lo que sería su nuevo álbum, material discográfico en el que por primera vez abordaría “temas muy personales” luego de la “catarsis” que logró hacer “a través de la música” tras su última ruptura amorosa.

“Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”, reveló hace meses en el Cachanilla Fest.

Poco antes de que terminara el 2023, la intérprete de 34 años comenzó a acompañar algunas de sus publicaciones con el emoji de un cactus. Incluso, procedió a utilizar los colores de esta planta en sus outfits.

El cactus se habría convertido en la planta favorita de Belinda, misma por la que Nodal tendría favoritismo.
Imagen Belinda / X

El detalle que sugeriría que su nueva canción estaría dedicada a Nodal

Aunque hasta ahora lo único confirmado es que su nueva canción será estrenada el 31 de enero, el constante uso del emoji de un cactus ha hecho creer a algunos que su próximo lanzamiento estaría dedicado a su exnovio Christian Nodal, ya que esta planta desértica es su favorita e incluso, la más utilizada por el intérprete en su ‘Forajido Tour’.

Además de peluches y cactus decorados como árbol de Navidad, otro detalle que también ha llamado la atención es el nuevo nail art que luce Belinda Schüll, mamá de la artista pop, pues en su decoración predomina por tener cactus.

Mamá de Belinda habría decorado sus uñas con la imagen de un cactus en apoyo al lanzamiento del próximo álbum de su hija.
Imagen Belinda X / Belinda Schüll Instagram

Lo que se sabe sobre el nuevo álbum de Belinda

En un video publicado en Instagram a finales de diciembre, se puede ver a Belinda reunida con algunos integrantes de la prensa hablando sobre su nuevo álbum y sus “19 problemas”, que sería la cantidad de canciones incluidas en su material discográfico.

@belindasuport

Nuevo álbum de Belinda al parecer tendra 19 temas! 🤩 esperandolo! #Cactus 🌵 #belinda #beli #belindatok #belindapop #belindaedit #princesadelpoplatino #latinpopprincess #belindanuevoalbum #INDOMABLE

♬ Cactus - Belinda


Aunado a esto, este 8 de enero el perfil de Instagram de la cantante apareció vacío, lo que hablaría de un cambio importante para ella. Esta acción también sería la misma que Christian Nodal aplicaría cada que está por lanzar un nuevo álbum o a punto de dar una importante noticia.


