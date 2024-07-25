Esto publicó Belinda en Instagram tras la boda de Christian Nodal, ¿es una indirecta?

Video Las primeras imágenes de la boda de Nodal y Ángela: detalles del vestido y el lujoso lugar

Aunque los cantantes se mostraban muy enamorados y ya no ocultaban su relación, sus fans no esperaban que llegaran al altar tan pronto. La boda se llevó a cabo este 24 de julio en la lujosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos (México) y solo asistieron menos de 50 invitados, entre ellos Jomari Goyso, conductora de Despierta América, quien reveló varios detalles del evento.

En cuanto se filtraron las primeras fotos del enlace matrimonial, los internautas corrieron a revisar las redes sociales de las exparejas más conocidas de Nodal, para saber si habían compartido alguna reacción ante la noticia.

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Twitter @chismografo_mx

En el caso de Belinda, la cantante publicó una story en Instagram con el mensaje:

“Wow llevo varios días viendo 11 11, ¿será alguna señal bonita? Ojalá que sí?”

Publicación Belinda tras boda Christian Nodal Imagen Instagram Belinda

Aunque no hace referencia a la boda, sus fans creen que es una indirecta y se refiere a que para ella también vienen cosas mejores y muy especiales, pues los números 11 11 tienen un significado místico y, supuestamente, son presagio de buena fortuna.

PUBLICIDAD

Otros más consideran que su mensaje es para dar a entender que se encuentra bien y no se siente triste o enojada por ver a su exnovio casándose con otra mujer.

Belinda y Christian Nodal no quedaron en buenos términos tras romper su compromiso

Cabe recordar que los artistas tuvieron una relación muy mediática de 2020 a 2022, en la cual el intérprete de ‘Adiós amor’ le entregó un anillo de compromiso, pero se separaron antes de llegar al altar.

Luego de muchos dimes y diretes sobre el motivo de la ruptura, ellos se alejaron y nunca más se les vio convivir como amigos. En enero de 2024, Belinda lanzó la canción ‘Cactus’ que supuestamente está dedicada al cantante de regional y en la que da a entender que incluso hubo maltrato por su parte.

Belinda y Christian Nodal Imagen Grosby Group

Además, a principios de este año comenzaron a circular rumores de que la también actriz nunca se sintió a gusto con la amistad de Nodal y Ángela, pues sentía que eran demasiado cercanos.

Este año, tras confirmarse que eran novios, también se reavivó el rumor de que ellos ya habían tenido una breve relación antes del compromiso de Belinda y Christian. El tema tomó fuerza cuando la hija de los Aguilar declaró en junio de este año en una entrevista:

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”