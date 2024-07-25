Los detalles del vestido de novia de Ángela Aguilar: su abuela Flor Silvestre estuvo presente en su look

Video Las primeras imágenes de la boda de Nodal y Ángela: detalles del vestido y el lujoso lugar

En una ceremonia íntima y con menos de 50 invitados, la pareja de cantantes se dio el “sí, acepto” este 24 de julio para unir su vida en matrimonio. Aunque solo llevaban un par de meses de novios, Christian y Ángela decidieron dar el siguiente paso en su relación y ahora son marido y mujer.

Hasta el momento no se saben muchos detalles sobre la boda celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas (Morelos, México), ya que fue un evento a puerta cerrada y sin previo aviso; no obstante, Jomari Goyso, conductor de Despierta América y amigo cercano a la familia Aguilar, fue invitado a la fiesta y dio algunos detalles.

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Twitter @chismografo_mx

Los detalles del vestido de novia de Ángela Aguilar

La artista de 20 años eligió un vestido muy femenino y a la vez conservador, que favorece su espectacular figura. La prenda es pegada al cuerpo para resaltar sus curvas, pero de manga larga y cuello alto, todo de encaje. El escote de la espalda es cut-out, por lo que deja al descubierto esta parte del cuerpo. La cola era larga y con volumen, pues está confeccionada con tul.

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Twitter @chismografo_mx

En cuanto al maquillaje y peinado, optó por llevar su pelo con un estilo wet look (apariencia mojada), acomodado de lado y con un mechón suelto. El maquillaje fue sencillo y para nada recargado, pues su belleza natural combinó a la perfección con su vestido de novia.

¿El vestido de novia de Ángela Aguilar era de su abuela, Flor Silvestre?

Al viralizarse las primeras imágenes de la joven vestida de novia, los fans especularon que es el mismo atuendo que Flor Silvestre usó en su boda. Esto no está confirmado, aunque es verdad que sí hay un gran parecido entre ambas prendas.

Jomari Goyso, quien estuvo presente en el gran evento, detalló:

“Es un vintage (el vestido), ella todo lo que llevó es vintage. Ella quiso hacer mucho.. no sé cómo explicarlo... les digo que era todo como muy tradicional. Y también obviamente estar en México, las haciendas... cuando tú visitas una hacienda es como una magia. Había mariachi, todo de piedra..."

No obstante, el conductor reveló que Ángela sí usó un accesorio en honor a su querida abuela:

“Lleva los aretes, algo que es muy significativo. Son los aretes de su abuela Flor Silvestre”.



Se trata de unos aretes largos, con piedra de aguamarina y lo que parece ser una montura de plata. El color hace un bello contraste con el blanco del vestido y le da un toque muy elegante a su look.

Ángela Aguilar usó los aretes de Flor Silvestre en su boda Imagen Instagram Siéntese quien pueda

¿De qué marca es el vestido de novia de Ángela Aguilar?

Aunque la feliz novia no ha dado detalles hasta el momento, sus admiradores encontraron una posible pista sobre quién diseñó su outfit nupcial.

Hace poco, su hermana Aneliz comenzó a seguir la cuenta en instagram de la lujosa marca Liz Martínez Bridal, por lo que es probable que esta famosa diseñadora israelí sea la creadora de su hermoso vestido.

Vestido de novia de la diseñadora Liz Martínez Bridal Imagen Instagram Liz Martínez Bridal

Al ver las imágenes, algunos fans resaltan que probablemente Ángela le pidió a la diseñadora que se inspirara en el vestido de su abuel a para rendirle un homenaje en el día más especial de su vida.

Otros más se pusieron a buscar en la red y encontraron que el vestido de la intérprete de regional es muy similar a un modelo creado por Mademoiselle Boutique.

Vestido de novia de Mademoiselle Boutique Designs Imagen Mademoiselle Boutique Designs mademoiselledesigns.com

¿Cuánto costó el vestido de novia de Ángela Aguilar?

Los vestidos de Liz Martínez Bridal son muy exclusivos y el precio varía dependiendo el modelo. Se pueden encontrar desde 6,500 dólares (120,000 pesos mexicanos) y algunos llegan hasta los 27,000 dólares (500 pesos mexicanos).