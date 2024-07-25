Así entregó Pepe Aguilar a Ángela: Jomari Goyso revela detalles de su sorpresiva boda con Nodal

Video Las primeras imágenes de la boda de Nodal y Ángela: detalles del vestido y el lujoso lugar

Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido tendencia en las últimas semanas, y sus nombres resuenan nuevamente debido a que en las últimas horas se confirmó la boda de los artistas mexicanos. Los internautas enloquecieron con las fotografías de la boda que se filtraron en las redes sociales, especialmente en X, antes conocida como Twitter.

Ángela Aguilar se casa con Christian Nodal y Pepe Aguilar la lleva al altar

Si bien existen imágenes de los novios en el altar, una está llamando la atención, pues se trata de Ángela Aguilar siendo entregada por su padre Pepe Aguilar, quien fue acusado en el pasado de no apoyar a su hija en esta nueva relación con el intérprete de 'Adiós amor', al punto de supuestamente no dirigirse la palabra.

La foto en cuestión muestra a Pepe Aguilar caminando por un pasillo, vestido de traje color negro, y viendo tiernamente a Ángela, quien llevaba un vestido de novia clásico adornado con un velo en la cintura, rompiendo así los rumores de su mala relación padre e hija.

Jomari Goyso, conductor del programa 'Despierta América', dio más detalles de este evento que ahora está en boca de todos. Primero, hizo hincapié en que fue uno de los invitados que mantuvo en secreto la unión de Ángela y Christian, además de haber sido invitado por la mismísima familia Aguilar al evento.

"Llegué por la mañana al rancho, era en familia, unas 45 personas. Fui a desayunar con Pepe, Aneliz y estuvimos todo el día ahí disfrutando. Fue una cosa brillante", son parte de los detalles que le dio a sus compañeros.

Ángela Aguilar usó canción de su abuelita Flor Silvestre en la boda

Continuó explicando que uno de los invitados de lujo fue Marc Anthony, aunque predominó la familia de Ángela en el evento. Además, añadió que le pareció "un momento muy bonito" cuando Pepe y Ángela caminaron juntos, ya que en el fondo se escuchó música de Flor Silvestre, la fallecida madre del cantautor.

"Entonces entiendes por un momento que no es solo tu amiga. Es una familia que quiero mucho sino claro es una dinastía, es la nieta de Flor Silvestre, es la hija de Pepe Aguilar. Se está casando con uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, ella es una exponente", fueron sus palabras.



Ángela también usó un par de aretes de su querida abuelita para la ceremonia, y los invitados quedaron encantados con estos detalles, que adornaron la mágica velada.

En diversas ocasiones, Ángela ha remarcado el cariño, admiración y respeto que le tiene a Flor Silvestre, por lo cual el hecho de que una de sus melodías sonara en el especial día y que usara accesorios que le pertenecieron en uno de los días más importantes de su vida fue algo especial.

Por ahora, la feliz pareja no ha confirmado ni negado su boda, pero se espera que en los siguientes días compartan fotografías juntos o den un anuncio oficial en las redes sociales.

