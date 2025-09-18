Belinda sufre percance y alarma por su salud tras publicar fotos: esto le pasó

Video ¡Belinda vuelve a caer!: la cantante corre, va a dar al suelo y así reacciona

Belinda alarmó por su salud tras publicar fotografías recibiendo atención médica en lo que sería el interior de su hogar.

La cantante sufrió una rotura traumática en su rodilla que, por ahora, la mantiene en reposo.

“Menisco roto”, escribió en Instagram este jueves 18 de septiembre en medio de caritas tristes y varios emojis llorando.

La intérprete de ‘Heterocromía’ no reveló detalles del percance que sufrió. Sin embargo, explicó que la lesión se encontraba en su rodilla, la cual le había sido drenada esta mañana.

“Me sacaron todo este líquido de la rodilla”, explicó y dejó ver su preocupación ante los compromisos que debe cumplir.

Belinda sufrió un desgarre del fibrocartílago de la rodilla, informó en Instagram. Imagen Belinda / Instagram



“No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada”, replicó.

Lo que se sabe de su salud

Belinda informó minutos más tarde que a pesar de su lesión en la rodilla cumpliría con sus compromisos laborales, especificando que no cancelaría su participación en la puesta teatral ‘Mentiras All Stars’ en México.

“Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de mentiras, la respuesta es sí, claro”, señaló.

“Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, insistió.

Finalmente, la artista, de 36 años, reconoció que su intención nunca fue causar alarma por su salud sino solamente compartir que “a veces no todo es tan fácil como parece”.

“Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses! Los amo mucho y gracias por todos los mensajitos de amor y apoyo”, sentenció.

La intención de Belinda no era causar alarma. Imagen Belinda / Instagram

¿Qué es un menisco roto?

De acuerdo con Mayo Clinic, un menisco roto es un desgarro del fibrocartílago de la rodilla, que actúa como amortiguador y ayuda a distribuir el peso, siendo una lesión común en deportistas y adultos mayores.