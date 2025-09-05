Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Video Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal

Belinda y Cazzu, dos de las exparejas más famosas de Christian Nodal, ya se habrían unido, justo como la argentina lo había adelantado semanas atrás.

A mediados de agosto, la trapera sorprendió al revelar que buscaría tener un encuentro con la también actriz.

“Ya la voy a conocer. Voy a tener la suerte de conversar con ella. Y ella es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”, manifestó a ‘Ventaneando’.

Belinda y Cazzu prepararían colaboración juntas

Aunque las artistas guardan hermetismo, este 5 de septiembre People en Español dio a conocer que Belinda y Cazzu “preparan colaboración musical”.

“La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu”, indicó una “fuente exclusiva”.

“De hecho, se encuentran buscando canciones”, agregó al respecto, sin ahondar en detalles, como el tipo de género en el que estarían enfocadas.

El medio puntualiza que, “más allá de especulaciones sobre una revancha” hacia Christian Nodal, la intérprete de ‘Sapito’ “estaría enfocada en seguir creciendo profesionalmente”.

“Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo. Belinda siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos”, aseveró el ‘insider’.

Belinda fue novia de Nodal desde el verano del 2020, incluso llegaron a comprometerse. Su relación terminó en febrero de 2022 y, posteriormente, él exhibió un supuesto mensaje en el que ella le pedía dinero.

Tres meses más tarde, el sonorense comenzó un romance con Cazzu, con quien procreó a su hija, Inti. En mayo de 2024, ellos anunciaron su ruptura.

Por separado, ambas han lanzado temas que se ha rumorado serían en contra de Christian. Belinda, por ejemplo, estrenó ‘Cactus’ en enero del año pasado, en la que canta: “¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

Cazzu lanzó ‘La Cueva’ en diciembre de 2024. En ella, expresa: “Si yo te adoré. Convertiste nuestra historia en una maldit… parodia”.

Nodal y Ángela Aguilar en la controversia

Justo ahora, a raíz de la entrevista que Nodal le dio a Adela Micha, tanto él como Ángela Aguilar están siendo blanco de críticas.

La polémica se debe a que él confesó que empezó su idilio con la hija de Pepe Aguilar tan sólo seis días después de haber puesto fin “definitivamente” a su historia de amor con Cazzu.