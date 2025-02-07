Belinda

Belinda es hospitalizada de emergencia: revelan qué le pasó

La cantante dio a conocer su hospitalización de emergencia en redes sociales. Se presume que la cantante se encontraría en Colombia cuando presentó problemas de salud.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Belinda sale en defensa de Selena Gómez tras "destructivas" palabras de Eugenio Derbez

Belinda fue hospitalizada de emergencia. La tarde del 7 de febrero, la cantante española dio a conocer su estancia en una clínica a través de sus redes sociales.

La intérprete de ‘La Cuadrada’ compartió una fotografía desde la cama de un hospital donde luce aparentemente recostada y con un catéter en el brazo.

“Tuve que venir al hospital de emergencia, gracias a todos por sus mensajitos”, escribió en Instagram sin dar más detalles.

Así informó Belinda de su hospitalización de emergencia.
Así informó Belinda de su hospitalización de emergencia.
Imagen Belinda / Instagram

¿Qué le pasó a Belinda?: lo que se sabe de su salud

Belinda no reveló la causa de su hospitalización de emergencia. Sin embargo, en la emisión del show ‘De Primera Mano’ se informó que la cantante había sido internada en un hospital de Colombia por presunto “agotamiento” y “presión baja”.

“Nos llegó información que fue internada en Colombia por agotamiento laboral, baja de presión. Le están poniendo suero para hidratarla y para lograr reponerla”, informó la presentadora Érika González.

Esta información fue confirmada por su publirrelacionista Danna Vázquez, quien aseguró que la cantante pronto sería dada de alta.

“Está hospitalizada para hidratarla y que descanse”, sentenció.

Horas antes de reportar su hospitalización, Belinda dio pistas de encontrarse en Medellín. Incluso, aseguró que sería un día "de mucho trabajo".

“Después de muchos años aquí otra vez, Medellín, qué bonito. ¡Cómo extrañaba Colombia!, el café, la gente. Hoy tenemos un día muy largo, de mucho trabajo, y aquí estamos, ya vamos a empezar con todo el equipo. ¡Qué bonito!, quisiera quedarme aquí por lo menos un año”, confesó en sus historias.


BelindaFamosos

