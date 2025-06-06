¿Belinda manda indirecta a exnovio que no es Nodal?: esto dice ‘Heterocromía’, su nueva canción

Video Belinda habla como nunca sobre Cazzu y celebra su éxito: esto dijo

Belinda levantó sospechas de enviarle fuertes indirectas a aparente exnovio que no sería Christian Nodal.

Este 5 de junio, la cantante sorprendió con el lanzamiento de ‘Heterocromía’, un tema que está incluido en su nuevo álbum ‘Indómita’ y estaría cargado de importantes referencias sobre una aparente relación del pasado.

De acuerdo con la letra de la canción, esta sería una especie de desintoxicación sobre una relación que habría estado llena de “clasismo”. Incluso, en una de sus estrofas, ella señala tajante: “Te la das de mirrey, pero ese clasismo está más oxidado que una armadura del siglo XVI”.

En otra estrofa, Belinda haría referencia a los juicios en los que estuvo envuelta la aparente relación, mientras que al final de la misma habría lanzado una severa advertencia al misterioso hombre del que habla que, según la letra de la canción, padecería "heterocromía", condición en la que el iris de los ojos es de diferente color.

"Después de esta canción, vas a querer tener los ojos del mismo color, ca***n", dice.

¿A quién le habría dedicado Belinda la canción ‘Heterocromía’?

Aunque Belinda no ha revelado que ‘Heterocromía’ se trate de una indirecta para alguno de sus exnovios o de un tema inspirado en su vida amorosa, sus seguidores especulan en redes que la canción podría ser una indirecta para Gonzalo Hevia Baillère, empresario con el que fue vinculada sentimentalmente en 2023, luego de su ruptura con Christian Nodal.

Según datos de la revista Quién, Gonzalo es integrante de la familia Bailléres, dueña del conglomerado empresarial Grupo Bal, que incluye los almacenes El Palacio de Hierro, Casa de Bolsa Valores Mexicanos y GNP Seguros.

En medio de rumores de una supuesta relación con el heredero millonario, Belinda desmintió la información en agosto de 2023. Según reveló la periodista Flor Rubio, la cantante se puso en contacto con su reportero, a quien le aseguró que se encontraba "soltera, sin compromisos".

¿Qué dice la letra de ‘Heterocromía’ de Belinda?

Qué cinismo juzgándome a mí,

cuando todo lo que decías era el reflejo de ti mismo,

fuiste un atraso,

vas a conocer el verdadero amor el día que tu corazón lo partan en mil pedazos.

Lo que te choca, te checa, por ser real y verdadero,

mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero,

tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero,

y empecé mi vida desde cero.

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía,

dos personas, una misma fisonomía,

bien alzadito y con la mente tan vacía,

qué antigua tu filosofía.

Me engañaste con tu heterocromía,

dos personas, una misma fisonomía,

bien alzadito y con la mente tan vacía,

me vendiste una p**ta fantasía.

Solo jugabas al golf, bebiendo de tu Aperol,

en busca de una aprobación, vestido de Loro Piana,

ya no te amo, cuando antes en ti confiaba,

a pesar que mucho flow te faltaba.

No es V de Vendetta, es B de Belinda,

habla de un diseño y verás que la vida te chi**a.

Me puse más diosa desde que tú te alejaste,

atacaste tanto a la reina, que yo te di jaque mate,

vives stalkeando y el algoritmo lo sabe,

¿Qué sería de ti sin tu GHB?, sería un pen***o ALV

te crees más y tu ego fácil lo leo,

pero un Escorpio nunca va a poder con un Leo.

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía,

dos personas, una misma fisonomía,

bien alzadito y con la mente tan vacía,

qué antigua tu filosofía.

Me engañaste con tu heterocromía,

dos personas, una misma fisonomía,

bien alzadito y con la mente tan vacía,

me vendiste una p**ta fantasía.

Todavía me acuerdo que le dijiste a tu familia,

que tú estás de inclusión conmigo (what?),

mientras más lo pienso, más yo me río.

Te la das de mirrey, pero ese clasismo está más oxidado

que una armadura del siglo XVI, del siglo XVI, hey.

Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra,

que no soy de alcurnia, y de pronto se altera,

quiero vivir a mi manera y que la gente diga lo que quiera.

Tú eres old money, te dicen “bunny”,

y si supieran que, la neta, no eres funny.

Tú eres old money, te dicen “bunny”,

y tu palacio me lo paso por el booty.

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía,

dos personas, una misma fisonomía,

bien alzadito y con la mente tan vacía,

qué antigua tu filosofía.

Me engañaste con tu heterocromía,

dos personas, una misma fisonomía,

bien alzadito y con la mente tan vacía,

me vendiste una p**ta fantasía.