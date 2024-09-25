Belinda

Belinda se preparó intensamente para el desfile donde se cayó (incluyó caldo de huesos)

La cantante se preparó por meses para lucir “piel y silueta perfecta” en su debut como modelo en la Semana de la Moda de París, evento en el que sufrió una aparatosa caída que la volvió viral.

Video Captan a Belinda supuestamente llorando desconsolada tras su caída en una pasarela: video

Sin imaginar que “el momento más icónico” de su vida estaría marcado por un tropiezo en su debut como modelo de la Semana de la Moda de París, Belinda se preparó intensamente para el desfile donde se cayó.

La cantante incluyó en su preparación de dos meses la ingesta de caldo de huesos con el propósito de lucir “piel y silueta perfecta”, según reveló Isela Michel, SEO de la empresa Wellab.

“Piel y silueta perfecta. 2 meses de intenso trabajo en el consumo de azúcar y sanación celular con el caldito de hueso”, escribió la nutricionista en Instagram el 23 de septiembre.

Delatan el secreto de belleza de Belinda.
Imagen Isela Michel / Instagram

“Estamos muy orgullosos de ti por tu disciplina y amor en todo lo que haces, este fue un gran día”, agregó la especialista en su publicación, donde etiquetó a Belinda.

Así se dejó ver Belinda con su caldito de huesos

Aunque Belinda no ha hecho comentarios sobre la manera en que se preparó para su debut en la Semana de la Moda en París, en sus historias de Instagram compartió imágenes que delatarían el secreto de su belleza.

Así se dejó ver Belinda con su caldo de huesos.
Imagen Belinda / Instagram


Este miércoles 25 de septiembre, la intérprete de ‘La Mala’ publicó un video en el que mostró el instante en que la maquillaban y peinaban para el evento de moda, dejando al descubierto su botellita de caldo de huesos junto a un vaso con agua.

Según reportó Isela Michel, Belinda Schüll estuvo pendiente de la alimentación de su hija minutos antes de desfilar en la icónica Place de l’Opéra, de París, donde la intérprete se tropezó con su costoso calzado. Apenas este 25 de septiembre, Belinda mostró las fuertes lesiones que sufrió.

Video Belinda sufre tremenda caída en plena pasarela en París y Anitta la salva
