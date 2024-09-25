Belinda

Belinda muestra las fuertes lesiones que le dejó su aparatosa caída en París

La cantante reapareció en sus redes tras la aparatosa caída que sufrió mientras caminaba por la pasarela en el desfile de L’Oreal en la Semana de la Moda de París.

Por:Elizabeth González
Luego del tropiezo que sufrió mientras caminaba por la pasarela en el desfile de L’Oreal en la Semana de la Moda de París, Belinda mostró las fuertes lesiones que le dejó su caída del 23 de septiembre.

El miércoles 25 de septiembre, la cantante compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su participación en el Fashion Week de París sin dejar de lado el accidente que la volvió viral.

En una de estas imágenes, la intérprete de ‘La Mala’ evidenció sus rodillas completamente raspadas y con algunos moretones tanto en la parte superior como en la parte inferior de las mismas.

La cantante mostró las lesiones que le dejaron su caída en París.
Imagen Belinda / Instagram

Estas lesiones serían consecuencia de la aparatosa caída que sufrió y es que, tras tropezar con su propio calzado, Belinda cayó sobre sus rodillas en la alfombra de la pasarela.

Belinda presumió en esta misma compilación de imágenes el detalle con el que la sorprendió la marca para la que desfiló, donde destacaron su “fuerza y valentía”.

“Beli, bienvenida a la familia L’oreal París, donde las mujeres nos levantamos entre todas y somos un ejemplo de fuerza y valentía. Estamos felices de tenerte con nosotras. Te queremos”, dice la tarjeta.

Belinda enfrenta burlas por su caída

Después de que Belinda se tropezara en pleno desfile, el video de su aparatosa caída se viralizó, por lo que ella, a través de Instagram, reflexionó.

“No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias @anitta”, escribió en referencia a la ayuda que recibió de la cantante brasileña.

Y, posteriormente, enfrentó las burlas con un contundente mensaje que publicó en sus historias.
“Pa’ los haters... kisess (besos)”, sentenció.

Video Captan a Belinda supuestamente llorando desconsolada tras su caída en una pasarela: video
