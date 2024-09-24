¿Peligrosas y costosas? Esto valen las lujosas botas que provocaron la caída de Belinda

Video Belinda sufre tremenda caída en plena pasarela en París y Anitta la salva

Belinda sufrió una caída durante el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París el 23 de septiembre de 2024. Mientras caminaba por la pasarela, tropezó y cayó justo detrás de Anitta, quien la ayudó a levantarse para seguir desfilando.

" El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así", escribió con humor la cantante en el video que publicó en Instagram.

PUBLICIDAD

Las botas fueron las culpables de la caída de Belinda

La caída de la cantante se ha hecho viral, en las imágenes se aprecia cómo se tropieza con el calzado que trae puesto y ya se sabe el origen de su look.

Belinda cae en el desfile de L'Oréal en París. Imagen The Grosby Group

Las botas son diseño de las hermanas turcas Raisa y Vanessa Sason, las cuales cuestan 1,250 euros (1,390 dólares), se especifíca en el catálogo de su sitio oficial.

De acuerdo con información de la cuenta de la red X La Tía Sandra, tienen una "altura de 25 cm con una plataforma de 6 cm y tacón de 19 cm".

Además, el atuendo que usó también es de las diseñadoras turcas y cuesta 1,280 euros (1,428 dólares), según se ve en el portal.

Belinda portó un "vestido mini de punto rojo, pero no normal. La forma del cuello alto se mantiene estructurada con nuestro tejido de punto de alta recuperación. El exclusivo diseño de cinturón dorado de cintura baja potencia el espíritu audaz", detalla la descripción de la prenda en el catálogo.

El atuendo que Belinda usó en el desfile de L'Oréal cuesta 2,818 dólares. Imagen Best Image/The Grosby Group

Así reaccionó Belinda a su caída en la pasarela

Belinda tomó el incidente con humor y compartió el video de su caída en sus redes sociales, comparándolo con una escena de la serie 'Sex and the City' de la temporada cuatro, en donde Carrie Bradshaw también se tropieza durante un desfile.

"Cuando la gente real se cae en la vida se vuelve a levantar y siguen caminando… Gracias Carrie por hacerme sentir un poco mejor en este momento".

También compartió que la actriz y modelo, Andie MacDowell, le dio cariñosas palabras de aliento que sellaron con un abrazo.

PUBLICIDAD

"Deberías estar orgullosa de ti porque representas cómo se sienten todos cuando se caen y tienen que volver a levantarse".

Belinda agregó en la publicación del video: "Y jamás pensé que mi noche terminaría de esa manera tan sublime. Solo por estas palabras ha valido la pena el golpazo que me di".

El desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París se centró en celebrar la diversidad, inclusión y empoderamiento femenino. L’Oréal Paris invitó a varias celebridades hispanas para resaltar estos valores y mostrar la belleza en todas sus formas.

Entre las invitadas hispanas que asistieron se encuentran Belinda, Anitta, Eva Longoria, Camila Cabello, Daniela Álvarez, Renata Notni, Samadhi Zendejas, entre otras.