Belinda

¿Peligrosas y costosas? Esto valen las lujosas botas que provocaron la caída de Belinda

Belinda se tropezó cuando caminaba por la pasarela en el desfile de L’Oreal en la Semana de la Moda de París. Tras el incidente, se dio a conocer los miles de dólares que cuestan las botas y el atuendo que usó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Belinda sufre tremenda caída en plena pasarela en París y Anitta la salva

Belinda sufrió una caída durante el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París el 23 de septiembre de 2024. Mientras caminaba por la pasarela, tropezó y cayó justo detrás de Anitta, quien la ayudó a levantarse para seguir desfilando.

" El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así", escribió con humor la cantante en el video que publicó en Instagram.

PUBLICIDAD

Las botas fueron las culpables de la caída de Belinda

La caída de la cantante se ha hecho viral, en las imágenes se aprecia cómo se tropieza con el calzado que trae puesto y ya se sabe el origen de su look.

Belinda cae en el desfile de L'Oréal en París.
Belinda cae en el desfile de L'Oréal en París.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Belinda

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella
1 mins

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella

Univision Famosos
Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?
2 mins

Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?

Univision Famosos
Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia
4 mins

Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia

Univision Famosos
Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”
2 mins

Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”

Univision Famosos
Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”
1 mins

Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”

Univision Famosos
¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”
2 mins

¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”

Univision Famosos
Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance
2 mins

Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance

Univision Famosos
Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos
2 mins

Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos

Univision Famosos
Lupillo Rivera dice que tiene material de Belinda "muy fuerte": tuvo "miedo"
2 mins

Lupillo Rivera dice que tiene material de Belinda "muy fuerte": tuvo "miedo"

Univision Famosos
¿Belinda como madrastra?: hija de Lupillo Rivera confiesa si le hubiera gustado que fuera de su familia
1 mins

¿Belinda como madrastra?: hija de Lupillo Rivera confiesa si le hubiera gustado que fuera de su familia

Univision Famosos

Las botas son diseño de las hermanas turcas Raisa y Vanessa Sason, las cuales cuestan 1,250 euros (1,390 dólares), se especifíca en el catálogo de su sitio oficial.

De acuerdo con información de la cuenta de la red X La Tía Sandra, tienen una "altura de 25 cm con una plataforma de 6 cm y tacón de 19 cm".

Además, el atuendo que usó también es de las diseñadoras turcas y cuesta 1,280 euros (1,428 dólares), según se ve en el portal.

Belinda portó un "vestido mini de punto rojo, pero no normal. La forma del cuello alto se mantiene estructurada con nuestro tejido de punto de alta recuperación. El exclusivo diseño de cinturón dorado de cintura baja potencia el espíritu audaz", detalla la descripción de la prenda en el catálogo.

El atuendo que Belinda usó en el desfile de L'Oréal cuesta 2,818 dólares.
El atuendo que Belinda usó en el desfile de L'Oréal cuesta 2,818 dólares.
Imagen Best Image/The Grosby Group

Así reaccionó Belinda a su caída en la pasarela

Belinda tomó el incidente con humor y compartió el video de su caída en sus redes sociales, comparándolo con una escena de la serie 'Sex and the City' de la temporada cuatro, en donde Carrie Bradshaw también se tropieza durante un desfile.

"Cuando la gente real se cae en la vida se vuelve a levantar y siguen caminando… Gracias Carrie por hacerme sentir un poco mejor en este momento".

También compartió que la actriz y modelo, Andie MacDowell, le dio cariñosas palabras de aliento que sellaron con un abrazo.

PUBLICIDAD

"Deberías estar orgullosa de ti porque representas cómo se sienten todos cuando se caen y tienen que volver a levantarse".

Belinda agregó en la publicación del video: "Y jamás pensé que mi noche terminaría de esa manera tan sublime. Solo por estas palabras ha valido la pena el golpazo que me di".

El desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París se centró en celebrar la diversidad, inclusión y empoderamiento femenino. L’Oréal Paris invitó a varias celebridades hispanas para resaltar estos valores y mostrar la belleza en todas sus formas.

Entre las invitadas hispanas que asistieron se encuentran Belinda, Anitta, Eva Longoria, Camila Cabello, Daniela Álvarez, Renata Notni, Samadhi Zendejas, entre otras.

Belinda se cae en pasarela de L'Oreal en la Semana de la Moda de París: esto cuestan sus botas.
Belinda se cae en pasarela de L'Oreal en la Semana de la Moda de París: esto cuestan sus botas.
Imagen Belinda/Instagram
Relacionados:
BelindaAnittaLorealL'OréalDesfilesParísCelebridadesFamososBelinda

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD