Belinda

Belinda recibió miles de dólares por grabar su nuevo video ‘La Mala’: ventilan quién se lo pagó

La cantante, que está por estrenar su nuevo sencillo, recibió miles de dólares por exhibir puntos icónicos de Guanajuato, México.

Por:
Elizabeth González.
Video ¿Belinda tenía relación con hijo del 'Chapo'? Aclaran si tiene vínculo con Iván Archivaldo Guzmán

Belinda sigue sanando heridas a través de la música. La cantante estrenará el 15 de agosto su nuevo sencillo ‘La Mala’ y al mismo tiempo dará a conocer su video musical, por el que recibió miles de dólares por parte del gobierno de Guanajuato, México.

La intérprete de 'Cactus' recibió poco más de 265 mil dólares por exhibir puntos icónicos del estado mexicano como La casa de las brujas, el Paseo de la Presa y Alhóndiga de Granaditas, según declaraciones de Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo.

“Belinda escogió Guanajuato capital para venir a grabar su último video, y ese video se realizó la semana pasada en lugares icónicos”, ventiló a Multimedios, este 14 de agosto.

“Estuvo haciendo una filmación en la muy reconocida Casa de las brujas en Guanajuato capital. Con este video va a lanzar una canción que se titula 'La Mala' y que tengo entendido estará saliendo al aire el día de su cumpleaños”, agregó.

Belinda recibió más de 265 mil dólares por grabar el video de 'La Mala' en Guanajuato (México).
Imagen Belinda / Instagram

¿Quién pagó a Belinda los 265 mil dólares?

Álvarez Brunel precisó que es el Consejo de Cinematografía y Audiovisuales de Guanajuato el que aprueba el recurso que se eroga, ya que, al ser Belinda una artista de talla internacional, al grabar en localidades del estado, esto se convierte en promoción.

“Fueron alrededor de 5 millones de pesos (poco más de 265 mil dólares)”, dijo sobre la cantidad que le fue pagada a la intérprete de 35 años. “Cuando viene un artista y en sus imágenes sale Guanajuato, es un evento de promoción y ese evento de promoción es patrocinado por la Secretaría de Turismo”, sentenció.

Para la grabación de este video Belinda no solo se sometió a un drástico cambio de look, sino que también apostó por narrar una "historia de terror". Según contó la cantante al diario mexicano Reforma, con su sencillo ‘La Mala’ externa su rechazo a los juicios que se le han hecho tanto en su carrera como en su vida personal.

“Nadie te conoce lo suficiente como para llegar a decir por qué una relación falló o que cometiste un error al confiar en quien no debías (...) Pero todo esto es como una ruleta, tú juzgas y hablas mal, y mañana serás juzgado y seguro hablarán mal de ti de la misma manera. Las personas hablan de lo que guardan en su alma y su corazón”, destacó el 13 de agosto.

