“Olvídate de él”: ¿Belinda manda mensaje a Cazzu tras boda de Nodal y Ángela Aguilar?

Video ¿Belinda le ‘hizo el feo’ a algo que tuvo Nodal en su poder? La verdad sobre estos videos virales

El regreso de Belinda a la música sigue dando de qué hablar. La cantante desató sospechas de haberle mandado un mensaje a Cazzu tras la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar a través de su nueva canción ‘Bugatti’.

En redes sociales ha surgido la teoría de que ‘Bugatti’ estaría dirigida a la ‘Nena Trampa’, quien la habría pasado mal luego de su separación de Christian Nodal en mayo pasado.

A través de este tema, la cantante de origen español le estaría mostrando su apoyo a “una amiga”, quien estaría recuperándose de una historia de desamor.

“Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia. No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella. No le escribas, no le llames. No respondas los mensajes si te escribe diciéndote ‘I'm sorry’”, menciona Belinda en una de sus estrofas.

Aunque la intérprete de 35 años no ha confirmado ni desmentido la versión de que Bugatti tendría un mensaje oculto para Julieta Cazzuchelli, previo al lanzamiento de su nuevo álbum Belinda aseguró que cada una de sus canciones estarían inspiradas en su vida personal.

En febrero de 2022, Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda y, tan solo cuatro meses después, confirmaría una relación con Cazzu.

Esta historia se repetiría en 2024 luego de que el cantante de regional mexicano diera a conocer su ruptura con la madre de su hija Inti en mayo, y un mes después confirmara una relación con Ángela Aguilar, su ahora esposa.

¿Qué dice la letra de ‘Bugatti’, canción que supuestamente Belinda dedicó a Cazzu?

Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor,

Que atravesar un mal de amor está cab***n

Yo por eso ya pasé, la solución me la sé

Ponte chula y solo sígueme

No llores bebé, que la vida es un party

Olvídate de él y vámono' en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé, que la vida es un party

Olvídate de él y vámono' en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

Pero sin luz pa' que cambies el mood, ahora estamo' en la feria

Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia

No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella

Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella

No le escribas, no le llames

No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry"

Tu ere' una modelo de revista

Desbloquéalo del insta, pa' que el hijode**** te vea la story

No le escribas, no le llames

No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry"

Tu ere' una modelo de revista

Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story

No llores bebé, que la vida es un party

Olvídate de él y vámono' en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé, que la vida es un party

Olvídate de él y vámono' en el Bugatti

Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap

Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé

No llores bebé