“Olvídate de él”: ¿Belinda manda mensaje a Cazzu tras boda de Nodal y Ángela Aguilar?
La cantante desató sospechas de haberle dedicado unas palabras a la ‘Nena Trampa’ a través de su canción ‘Bugatti’, luego de que Christian Nodal se casara con Ángela Aguilar a meses de terminar su relación.
El regreso de Belinda a la música sigue dando de qué hablar. La cantante desató sospechas de haberle mandado un mensaje a Cazzu tras la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar a través de su nueva canción ‘Bugatti’.
En redes sociales ha surgido la teoría de que ‘Bugatti’ estaría dirigida a la ‘Nena Trampa’, quien la habría pasado mal luego de su separación de Christian Nodal en mayo pasado.
A través de este tema, la cantante de origen español le estaría mostrando su apoyo a “una amiga”, quien estaría recuperándose de una historia de desamor.
“Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia. No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella. No le escribas, no le llames. No respondas los mensajes si te escribe diciéndote ‘I'm sorry’”, menciona Belinda en una de sus estrofas.
Aunque la intérprete de 35 años no ha confirmado ni desmentido la versión de que Bugatti tendría un mensaje oculto para Julieta Cazzuchelli, previo al lanzamiento de su nuevo álbum Belinda aseguró que cada una de sus canciones estarían inspiradas en su vida personal.
En febrero de 2022, Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda y, tan solo cuatro meses después, confirmaría una relación con Cazzu.
Esta historia se repetiría en 2024 luego de que el cantante de regional mexicano diera a conocer su ruptura con la madre de su hija Inti en mayo, y un mes después confirmara una relación con Ángela Aguilar, su ahora esposa.
¿Qué dice la letra de ‘Bugatti’, canción que supuestamente Belinda dedicó a Cazzu?
Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor,
Que atravesar un mal de amor está cab***n
Yo por eso ya pasé, la solución me la sé
Ponte chula y solo sígueme
No llores bebé, que la vida es un party
Olvídate de él y vámono' en el Bugatti
Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap
Solo se vive una vez, esto es real life, notary
No llores bebé, que la vida es un party
Olvídate de él y vámono' en el Bugatti
Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap
Solo se vive una vez, esto es real life, notary
No llores bebé
No llores bebé
No llores bebé
No llores bebé
Pero sin luz pa' que cambies el mood, ahora estamo' en la feria
Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia
No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella
Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella
No le escribas, no le llames
No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry"
Tu ere' una modelo de revista
Desbloquéalo del insta, pa' que el hijode**** te vea la story
No le escribas, no le llames
No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry"
Tu ere' una modelo de revista
Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story
No llores bebé, que la vida es un party
Olvídate de él y vámono' en el Bugatti
Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap
Solo se vive una vez, esto es real life, notary
No llores bebé, que la vida es un party
Olvídate de él y vámono' en el Bugatti
Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap
Solo se vive una vez, esto es real life, notary
No llores bebé
No llores bebé
No llores bebé
No llores bebé