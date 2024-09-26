¿Pepe Aguilar se pone “rudo” con Nodal en su canción 'Cuídamela bien'?: "No pude correrte"

Pepe Aguilar aparentemente se puso “rudo” con Christian Nodal a dos meses de casarse con su hija. Este 26 de septiembre, el cantante estrenó el tema ‘Cuídamela bien’, en el que habría hecho fuertes revelaciones sobre la manera en que su yerno logró que Ángela Aguilar “cayera a sus pies”.

A través de este tema, el cantante de regional mexicano confesaría que la relación de su hija con Nodal lo tomó por sorpresa, a tal punto de que cuando le llevó rosas y serenata, no pudo correrlo por una tajante razón.

PUBLICIDAD

“Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte, y en las serenatas no pude correrte. Él águila ya despegó, y el que no da la cara ahora la dio. Admito que das a quererte”, menciona en una de las estrofas.

“Te bastaron rosas para que mi orgullosa cayera a tus pies”, dice en otra parte de la canción.

Aunque Pepe Aguilar no menciona directamente el nombre de Christian Nodal en su nueva canción, sí hace referencias a él con frases como ‘forajido’, ‘botella tras botella’ e incluso, con la portada del tema, la cual parece recrear las manos de lo cantantes en el día de su boda.

‘Cuídamela bien’: la advertencia de Pepe Aguilar a Nodal

Además de que ventilaría detalles de la relación de los jóvenes cantantes en su más reciente sencillo, Pepe Aguilar pide perdón por ponerse “rudo”, pero, también haría una tajante advertencia a su yerno.

“Cuídamela bien, tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer (…) Y de frente te doy un consejo: si las quieres bien, no la cambies, porque se te da muy bien”.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han reaccionado el más reciente sencillo de Pepe Aguilar

'Cuídamela bien' es el nuevo tema de Pepe Aguilar. Imagen Pepe Aguilar / YouTube

¿Qué dice la letra de ‘Cuídamela bien’ de Pepe Aguilar?

No es noticia nueva que ella está contigo,

bien lo sabe el mundo, todos son testigos.

Tan rápido el tiempo pasó

y a mi ángel alguien más me arrebató, y no da la cara el bandido.

Voy a ser muy claro: haz las cosas bien.

Porque para forajidos, mijo, aquí no es.

Y sé que es fácil ser cab**n

yo mismo estuve en esa situación.

PUBLICIDAD

Pero es más hombre el que se queda

y perdón si me pongo un poco un rudo,

es que me dio el gane un chamaco suertudo.

Cuídamela bien,

ya la enamoraste, ya te la llevaste,

¿qué le voy a hacer?

Nunca es que fue mía y yo ya sabía que la iba a perder

y pa' tu suerte ahora está contigo,

que les vaya bien.

Cuídamela bien,

tal vez no es perfecta,

pero te aseguro que sabe querer.

Te bastaron rosas

para que mi orgullosa

cayera a tus pies.

Y de frente te doy un consejo:

si las quieres bien, no la cambies

porque se te da muy bien.

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte

y en las serenatas no pude correrte.

El águila ya despegó,

y el que no da la cara ahora la dio.

Admito que das a quererte,

y perdón si me pongo un poco rudo

es que me dio en la madre un chamaco suertudo.

Cuídamela bien, aquí donde me ven,

botella tras botella, no me siento bien,

pues nada pend***, le quitaste al viejo la mejor mujer.

Y pa’ tu suerte ahora está contigo,

que les vaya bien.

Ámela cab**n, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo

y tienes corazón, hazla tan feliz como en la vida quise hacerla yo.

Y en el ojo del ciclón, por mi parte yo les doy la bendición,

y siempre desearé el bien a su relación.