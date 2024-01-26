Ni Yailin La Más Viral ni Anuel AA: ¿quién habría registrado a su hija Cattleya?

Video Mamá de Yailin llega en silla de ruedas a la audiencia de Tekashi para declarar contra él

Yailin La Más Viral y Anuel AA se convirtieron en padres de Cattleya el 11 de marzo de 2023. La pequeña nació en un hospital de Santo Domingo, República Dominicana.

Para ese entonces la pareja ya se había separado, pues fue el trapero quien anunció que "ya no estaban juntos" en febrero de ese año.

Aunque Anuel, de 31 años, estuvo presente en el nacimiento de su hija, al parecer no fue él quien la registró en la Oficialía del Estado Civil, ni tampoco la dominicana.

¿Quién registró a la hija de Yailin y Anuel?

El programa de radio 'La Aldea del Sonido' dice haber tenido acceso al acta de nacimiento de Cattleya, en donde se especifica que ninguno de los padres fue quien registró a la bebé en la oficialía.

De acuerdo con el documento presentado el pasado 25 de enero, fue Wanda Díaz Núñez, la madre de Yailin y abuela de la niña, quien hizo el trámite para que su nieta quedara en el padrón del Registro Civil.

Los datos revelan que la primogénita de la cantante de 21 años habría obtenido su acta de nacimiento cinco meses después, pues la niña nació el 11 de marzo de 2023 y el documento oficial tiene fecha de trámite del 8 de agosto del mismo año.

Acta de nacimiento de Cattaleya. Imagen De Último Minuto/Instagram

Anuel buscaría quedarse con la custodia de Cattleya

En medio de la polémica que vive Yailin por el arresto de Tekashi, acusado de violencia contra ella y su madre, se especula que Anuel podría solicitar la custodia de su hija Cattleya.

El pasado 19 de enero se afirmó en 'En casa con Telemundo' que, "según fuentes cercanas" al cantante puertorriqueño, él "está considerando seriamente pelear la custodia legal" de la pequeña.

"Esta decisión se precipitó luego de que Yalin retirara a Cattleya del cuidado de su abuelita (Wanda Díaz) a raíz de la denuncia de Tekashi 6ix9ine", reportaron.