Mamá de Yailin reaparece “casi sana” y bailando luego de acusar a Tekashi de violencia

Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Wanda Díaz, mamá de Yailin La Más Viral, reapareció “casi sana” tras haberse saltado la audiencia en la que se establecieron las medidas de coerción que Tekashi 6ix9ine debía cumplir para quedar en libertad tras ser acusado de presunta “violencia de género”.

El 25 de enero, el abogado Cristian Evangelista confirmó que la madre de la cantante, quien denunció al rapero alegando que él supuestamente las agredió a ella y a su hija, no se presentó en el tribunal por problemas de salud, según reportó De Último Minuto.

Mamá de Yailin reaparece bailando

A tan sólo días de que se definiera la situación de Tekashi, quien finalmente salió de prisión el 26 de enero después de pagar una fianza de 510 dólares, Wanda Díaz se presumió en redes sociales.

Este 28 de enero, el ya mencionado medio dominicano publicó en su cuenta de Instagram un video en el que la mamá de Yailin aparece bailando al ritmo de la canción ‘Cintureo’ de Jey One.

En el reporte simultáneo de su sitio web, especifican que el clip lo compartió ella en su perfil de la aplicación, donde manifestó “que está ‘casi sana’”.

Wanda Díaz, mamá de Yailin, bailó al ritmo de una canción de Jey One. Imagen De Último Minuto/Instagram



Díaz se encuentra en medio de su recuperación, pues a inicios del mes se sometió a una cirugía, la cual posteriormente aclaró que se trató de una lipoescultura.

Su retorno a la plataforma digital se da luego de que la intérprete de ‘Narcisista’ manifestara que jamás le dio su aprobación para que interpusiera una denuncia en contra de 6ix9ine.

“Nunca he autorizado que la señora Wanda Díaz a poner denuncia de ninguna índole o naturaleza en contra de Daniel Hernández (nombre real del reguetonero)”, indicó en un comunicado.

Hasta el momento, la abuela de Cattleya, a quien La Más Viral procreó durante su relación con Anuel AA, no se ha pronunciado sobre lo dicho por su hija.

En su escrito, la también ‘influencer’, aseveró que ante la jueza Faustina Veloz señaló que no se siente “amenazada y menos en peligro” por parte de su actual “pareja consensuada”.

¿De qué acusó la mamá de Yailin a Tekashi?

En la denuncia que interpuso el 15 de diciembre de 2023, Wanda Díaz detalló las presuntas agresiones físicas y verbales que Tekashi cometió con Yailin.

“En diciembre, el rapero fue a su apartamento y maltrató y ofendió a su hija, por lo que ella trató de interceder y ahí resultó ella también maltratada”, narró la periodista Tanya Charry en El Gordo y La Flaca, el 18 de enero, con respecto a lo que se especifica en la demanda.

La colaboradora añadió que en los documentos se puntualiza que él “ha golpeado” a La Más Viral “a tal nivel que le ha dejado los ojos con bolsas de sangre, casi negros”.

“Ella, por video, llamaba a su madre y le decía: ‘Mira cómo me tiene, no me quiere dar mi pasaporte’”, narró la colaboradora.