Angelina Jolie revela detalles de su tormentoso divorcio de Brad Pitt

Angelina Jolie trabajó en la película 'Playing by Heart', donde el ahora exproductor intentó abusar de ella, según ha relatado la propia artista. Posteriormente, le ofrecieron participar en la película 'The Aviator' de Martin Scorsese, pero la rechazó: "Me acuerdo que le dije a Jonny (Lee Miller), mi primer esposo, quien fue genial al respecto, le dije que lo contara a otros hombres y no dejaran a chicas solas con él. Me ofrecieron 'The Aviator', pero dije que no porque él (Weinstein) estaba involucrado. Nunca más me asocié con él o trabajé con él. Fue difícil para mí cuando Brad sí lo hizo", declaró.