Hijo menor de Angelina Jolie y Brad Pitt reaparece a sus 16 años: así luce ahora

El hijo menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, Knox Jolie-Pitt, reapareció públicamente a sus 16 años y en compañía de su famosa mamá.

El adolescente, quien a diferencia de sus hermanos se ha mantenido lejos de los reflectores de la industria del entretenimiento, impactó no sólo por su porte, sino debido al parecido que tiene con su padre.

Knox Jolie-Pitt acompaña a su madre en importante noche

La tarde de este domingo 17 de noviembre, Angelina Jolie sorprendió al llegar del brazo de Knox Jolie-Pitt a la edición número 15 de los Governors Awards.

Angelina Jolie y su hijo Knox Jolie-Pitt. Imagen Matt Baron/BEI/Shutterstock

Madre e hijo desfilaron por la alfombra negra en el Ray Dolby Ballroom, ubicado en Los Ángeles, y posaron sonrientes para las cámaras.

El chico vestía un elegante traje negro y llevaba su cabello recortado al mínimo, un ‘look’ idéntico al que su papá Brad Pitt llevó en el Festival de Cine de Cannes de 2004.

Knox Jolie-Pitt usa un 'look' igual al de su padre, Brad Pitt. Imagen The Grosby Group y Getty Images

Por su parte, la actriz deslumbró con un vestido cuya parte superior brillaba en color dorado y la falda caía gracias a la delicada tela con encaje.

Esta salida juntos se produce a semanas de que la protagonista de ‘Maleficent’ asegurara que sus retoños están lejos de seguir sus pasos en la actuación.

“No, creo que son personas especialmente tímidas y muy reservadas. Quieren ser privados”, dijo en entrevista con E! News el 27 de octubre.

Knox Jolie-Pitt reapareció públicamente a sus 16 años. Imagen The Grosby Group

Jolie comparte con Pitt, además de a Knox, a Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y Vivienne, quienes desde la separación, en 2016, presuntamente se han mantenido alejados del galán de Hollywood.

“En los últimos años, ‘Angie’ ha podido crear una vida para ella y sus niños que los hace felices a todos”, indicó una fuente a People el 1 de octubre.

“Fue una lucha durante un tiempo, pero ella está orgullosa de lo resistentes y fuertes que son los chicos. Ellos también son sus mayores apoyos”, añadió.

Hasta la fecha, Knox no ha dado indicios de si mantiene comunicación con su progenitor, pero aún utilizaría su apellido, cosa que Vivienne, Zahara y Shiloh optaron por ya no hacer.

Según un informante de Hola! USA, la estrella de ‘Fight Club’ considera que dicha decisión es “un símbolo de un distanciamiento más profundo que se ha estado gestando durante años”.