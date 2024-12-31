Angelina Jolie y Brad Pitt logran acuerdo de divorcio tras 8 años, pero no todo ha concluido

Video La separación de Angelina y Brad esconde un ataque a sus hijos: "todos estaban asustados"

Angelina Jolie y Brad Pitt han llegado a un acuerdo de divorcio, lo que parecía poner fin a uno de los divorcios más largos y disputados en la historia de Hollywood, aunque no todos los problemas legales entre ambos han concluido.

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt

PUBLICIDAD

Jolie y Pitt firmaron una declaración presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles este lunes 30 de diciembre, indicando que han llegado a un acuerdo escrito sobre sus derechos matrimoniales y de propiedad. La noticia del acuerdo fue reportada primero por la revista People.

"Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt", dijo el abogado de la actriz, James Simon en un comunicado.

"Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt, y desde ese momento ella se ha centrado en encontrar paz y sanación para su familia. Esto es solo una parte de un largo proceso en curso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está exhausta, pero está aliviada de que esta parte haya terminado".

La presentación indica que renuncian al derecho a cualquier apoyo financiero conyugal futuro, pero no da otros detalles.

Un juez tendrá que aprobar el acuerdo. Un correo electrónico enviado tarde el lunes por la noche al abogado de Pitt en busca de comentarios no fue respondido de inmediato.

Jolie, de 49 años, y Pitt, de 61, fueron una de las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años, dos de ellos como matrimonio. Los intérpretes, ambos ganadores de premios Oscar, tienen seis hijos juntos.

Lo que queda pendiente

El uso de un juez privado por parte de la pareja —un movimiento cada vez más común entre celebridades en proceso de separación en años recientes— ha mantenido los procedimientos en gran medida en secreto.

No ha habido acciones judiciales oficiales en el caso en casi un año, y no había indicios de que los dos se estuvieran acercando a un acuerdo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, algunos detalles sobre sus disputas se han revelado a través de una demanda separada presentada por Pitt en la que alegó que Jolie incumplió un acuerdo en el que ella le vendería su mitad de una bodega francesa que ambos poseían juntos.

Jolie en cambio vendió su parte de la bodega, Chateau Miraval, al grupo de vinos Tenute del Mondo, algo que Pitt calificó de movimiento "vengativo" que arruinó un espacio privado que había sido un segundo hogar.

Los abogados de Jolie dijeron que Pitt había exigido que, como parte del acuerdo, ella firmara un amplio acuerdo de no divulgación sobre él.

En documentos judiciales, ella calificó eso como un intento de encubrir el presunto abuso físico hacia ella, que dijo se dirigió hacia los niños en un vuelo privado de 2016.

Junto con los funcionarios federales y del condado de Los Ángeles, el juez inicial en el caso escuchó testimonios sobre las acusaciones antes de decidir otorgar a Pitt la custodia compartida de los niños.

El acuerdo de divorcio no afecta la demanda de la bodega, donde la batalla legal entre las dos estrellas podría continuar.