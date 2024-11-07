¿Angelina Jolie se 'robó' a otro marido, además de Brad Pitt? Así fue la historia

Video Angelina Jolie fue tachada de quedarse con el esposo de otra mujer 2 veces, ¿fue su culpa?

En los estrenos de películas y alfombras rojas, la actriz Angelina Jolie se roba las miradas por su inigualable presencia, belleza y porte. Pero su vida privada siempre ha causado polémica, sobre todo los episodios en los que la llamaron ‘roba maridos’.

Aunque Angelina siempre se enfoca en su trabajo y la crianza de sus seis hijos, su polémico divorcio de Brad Pitt ha revivido otras controversias, como lo que sucedió con dos mujeres antes de que ella se casara con sus esposos.

PUBLICIDAD

¿Cuántas veces se ha casado Angelina Jolie? Los polémicos matrimonios de la actriz

Angelina Jolie empezaba a brillar en las películas de Hollywood en los noventa, cuando también llamó la atención por sus sorpresivos y breves matrimonios. Angelina se ha casado 3 veces y su primera boda fue unos años antes de que la llamaran roba maridos.

Su primer esposo fue el actor británico Jonny Lee Miller, a quien conoció en el set de la película ‘Hackers’ en 1995. Con menos de un año de noviazgo, Angelina y Jonny Lee llegaron al altar en 1996, en una boda que ella llamó “muy rápida”.

Luego de 18 meses de matrimonio, ambos decidieron separarse y para 1999 ya se habían divorciado. Jonny Lee dijo que no hubo arrepentimientos ni amarguras y ambos siguieron siendo amigos.

Angelina Jolie y Jonny Lee Miller en la presentación de 'Peace One Day'. Imagen Evan Agostini/Getty Images

Ese mismo año conoció al actor Billy Bob Thornton en el set de la película ‘Pushing Tin’ y empezaron a salir poco después. Para mayo del 2000, huyeron a Las Vegas para casarse en secreto. En 2003 ambos se separaron y divorciaron.

Su tercer esposo fue Brad Pitt, a quien conoció en la grabación de la película de 'Sr. y Sra. Smith’ en 2003. A mediados del 2005, comenzaron una relación cuando Brad ya se había divorciado de Jennifer Aniston, y luego de 9 años juntos, se casaron el 23 de agosto de 2014. Se divorciaron en 2019.

De sus tres matrimonios, en dos ocasiones la llamaron ‘roba maridos’, debido a lo que ocurrió con las otras mujeres en las vidas de sus esposos.

¿Por qué a Angelina Jolie la acusan de ser roba maridos? Los dramas con 2 famosas actrices

Luego de terminar su matrimonio con Jonny Lee Miller y tras poco tiempo de conocer a Billy Bob Thornton, Angelina huyó con el actor a Las Vegas para casarse en secreto en mayo del 2000.

Angelina Jolie y Billy Bob Thornton en los Golden Globe de 2002. Imagen Vince Bucci/Getty Images

Luego de que los medios reportaron su boda comenzó el drama, pues Billy Bob Thornton estaba comprometido con la actriz Laura Dern en ese momento y nunca le avisó de lo que sucedía.

PUBLICIDAD

Laura Dern se enteró por las noticias y dijo que nunca más volvió a hablar con su entonces prometido.

Me fui de casa para trabajar en una película, y mientras estaba lejos, mi novio se casó con otra y nunca supe de él otra vez.

Imagen Brenda Chase via Gettty Images



En aquella época, Billy Bob era entrevistado frecuentemente sobre su extravagante vida con Angelina y él contaba las cosas íntimas que pasaban entre ellos, por lo que los medios lo consideraban un ‘casanova’, mientras que Angelina recibió críticas y señalamientos de ‘roba maridos’ por haberse entrometido en la relación que él tenía con Laura Dern.

Estos señalamientos volvieron cuando se supo de la relación de Angelina con Brad Pitt luego de que ambos trabajaron en ‘Sr. y Sra. Smith’ en 2003. En ese entonces Pitt estaba casado con Jennifer Aniston y la actriz estaba molesta por todos los comentarios que se hacían sobre su matrimonio.

LOS ANGELES - SEPTEMBER 19: Actress Jennifer Aniston and Actor/husband Brad Pitt attend the 56th Annual Primetime Emmy Awards on September 19, 2004 at the Shrine Auditorium, in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Imagen Getty images



Tras dos años de especulaciones y rumores de infidelidad con Angelina, Jennifer Aniston pidió el divorcio y terminó su relación con Brad Pitt. Él comenzó un romance con Angelina poco después y volvieron a llamarla roba maridos. Aunque tuvieron hijos juntos y estuvieron casi 10 años casados, también terminaron en divorcio, con las causas quedando en secreto durante algún tiempo.

¿Por qué Angelina Jolie se divorció de Brad Pitt? El secreto que se guardó 6 años

El polémico divorcio de Brad y Angelina se dio en septiembre de 2019, luego de un incidente en un avión donde Brad peleó con Angelina y sus hijos estando bajo los efectos del alcohol.

Más detalles salieron a la luz en el año 2022, cuando una investigación de violencia del FBI reveló que durante el vuelo de Francia a Los Ángeles, Brad Pitt atacó a su entonces esposa Angelina Jolie frente a sus hijos.

PUBLICIDAD

Según el documento, Brad tomó de la cabeza a Angelina y la sacudió para luego empujarla contra la pared del baño. Todo empeoró cuando los hijos mayores de la pareja intentaron ayudar a Angelina y Pitt los insultó y les arrojó cerveza.

Se reportó que al aterrizar, Angelina empezó el proceso de divorcio y luchó por mantener la custodia de sus 6 hijos, a quienes Brad adoptó cuando empezó su matrimonio.

Brad Pitt y Angelina Jolie en los Premios Oscar de 2014. Imagen Jason Merritt/Getty Images

¿Quién es la pareja actual de Angelina Jolie? Los supuestos romances tras su tercer divorcio

Aunque la actriz ha dicho que está enfocada en su carrera y criar a sus hijos hasta que todos cumplan la mayoría de edad, Angelina ha sido relacionada con varios hombres luego de su tercer divorcio.

En 2021 fue vista cenando con el cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, y durante meses se especuló de un posible romance, pero ninguno confirmó nada.

En 2023 la vieron en varios eventos con el actor Paul Mescal, por lo que también se habló de un romance, pero no hubo evidencia al respecto. También la vincularon con David Mayer de Rothschild, un heredero británico y banquero.

A finales de 2024, circularon rumores de una relación con el rapero británico Akala, pero ni el músico ni Angelina confirmaron nada.

Aunque en varios momentos se le llamó ‘roba maridos’, Angelina se ha alejado de los dramas románticos y se ha enfocado en su trabajo como actriz y sus labores altruistas.