Harvey Weinstein llega a Los Ángeles para enfrentar más cargos de abuso sexual

Weinstein fue hallado culpable hace dos años de forzar a una asistente de producción a tener sexo oral en 2006 y de tener sexo sin consentimiento con una aspirante a actriz en 2013. Más de 90 mujeres lo acusaron públicamente de acoso o agresión sexual, luego The New Yorker y The New York Times reportaron las primeras denuncias hace cuatro años.