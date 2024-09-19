Famosas que se vieron envueltas en un triángulo amoroso: el escándalo las persiguió por mucho tiempo

Video Kylie Jenner perdonó a la amiga que se metió con el novio de su hermana

Son varias las parejas del medio artístico que han visto envueltas en el escándalo de un triángulo amoroso. Desde la historia de Karla Luna y Karla Panini, hasta los señalamientos hacia Sabrina Carpenter, ¿cuántas de estas supuestas infidelidades recuerdas?

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater, estaba casado cuando se conocieron

Ariana Grande tiene un largo historial de relaciones mediáticas, pero quizás ninguna ha causado tanto revuelo como su romance con Ethan Slater. Su co-protagonista en la película 'Wicked' estaba casado cuando conoció a la cantante. Además, tenía poco tiempo de haberse convertido en papá por primera vez. Por su parte, Ariana Grande estaba casada con Dalton Gomez.

Ariana Grande Imagen Getty Images

Lo que al principio parecía una amistad entre Ariana y Ethan, poco a poco fue levantando sospechas de algo más. La también actriz anunció su separación de Dalton y, poco después, Ethan se divorció de Lilly Jay, con quien tenía una relación desde la escuela secundaria.

Hoy ambos disfrutan de un romance público; sin embargo, no se han librado de las críticas. Se dice que Ariana llegó a ser amiga de Lilly antes de que su noviazgo con Ethan saliera a la luz.

El exesposo de Karla Luna le fue infiel con su mejor amiga, Karla Panini

La historia de Karla Luna y Karla Panini fue muy conocida en su momento, y hace unos meses se volvió viral incluso en otros países gracias a las redes sociales, en especial TikTok.

Luna y Panini eran mejores amigas y compañeras de trabajo, pues en la televisión interpretaban a una dupla cómica llamada ‘Las lavanderas’. Además, Karla Luna estaba casada con Américo Garza cuando se enteró que tenía cáncer.

Karla Panini/Karla Luna Imagen Karla Panini/Instagram /Mezcalent

La batalla de Karla Luna contra la terrible enfermedad fue larga, incluso parecía que había salido victoriosa. Sin embargo, la enfermedad regresó y poco después la vida le dio otro duro golpe: descubrió que entre su esposo y su mejor amiga, Karla Panini, había un romance que ya llevaba varios años. Incluso, Panini convencía a Garza de tratar mal a Luna.

Karla Luna falleció en 2017. Actualmente, Américo Garza y Karla Panini siguen juntos, criando a los hijos que él tuvo con Luna. Al respecto, Panini ha dicho:

“La gente piensa que ella se quedó odiándome a mí y yo a ella, eso es una mentira. Tengo una muy linda sensación cuando la recuerdo, tengo una muy linda sensación cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido, porque tengo una misión más importante de todo lo que digan allá afuera”.

Kris Jenner admitió que engañó al padre de las Kardashian, Robert Kardashian

La familia Kardashian no suele tener secretos y a ninguna de las integrantes le avergüenza hablar de sus errores del pasado. Ni siquiera a Kris, la matriarca del clan.

La empresaria estuvo casada durante 12 años con el abogado Robert Kardashian, famoso por defender a OJ Simpson en aquel mediático juicio por presunto homicidio. Producto de este matrimonio nacieron Kim, Khloé y Kourtney Kardashian.

Aunque todo iba muy bien en la familia, Kris tuvo un ‘desliz’ y le fue infiel a Robert. La socialité dijo al respecto:

“No sé, él era un marido fantástico y un padre excelente. Creí que el pasto era más verde en otro lugar y cometí un terrible error”.



Aunque hay quienes creen que el tercero en la discordia fue Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner), se trató del futbolista Todd Waterman.

Kris Jenner

Geraldine Bazán dio a conocer el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva, cuando aún estaban casados

Una de las infidelidades más sonadas en el mundo del espectáculo mexicano fue la de Gabriel Soto a su entonces esposa, Geraldine Bazán. Los actores estuvieron juntos durante más de una década y tuvieron dos hijas: Elissa y Alexa.

Sin embargo, el matrimonio se quebró tras un engaño de Gabriel con una de sus compañeras en pantalla: Irina Baeva. Fue la misma Geraldine Bazán quien ‘destapó’ este escándalo, publicando un video en el que cuenta cómo fue que se dio cuenta.

Gabriel Soto e Irina Baeva Imagen ROLANDO RODRIGUEZ/Mezcalent

Bazán dijo que había sido, en parte, por su ‘sexto sentido’. Pero lo que le dio certeza fue que Irina publicaba indirectas de todo tipo; de hecho, en uno de sus videos era claramente visible una maleta del actor.

A casi siete años de esta polémica, cuando se le preguntó sobre la reciente separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, Geraldine sentenció:

"No lo sospechaba, lo sabía".

Angelina Jolie y Brad Pitt se enamoraron cuando él estaba casado con Jennifer Aniston

Angelina Jolie y Brad Pitt conformaron uno de los romances más glamurosos de Hollywood, aunque su historia no comenzó de la mejor manera. Era el año 2004 y los actores filmaban ‘Sr. y Sra. Smith’, película en la que interpretan a un matrimonio de espías.

En ese momento él estaba casado con Jennifer Aniston; sin embargo, la química con Angelina fue inevitable. Pitt hizo público su divorcio de Aniston y a las pocas semanas salieran a la luz las primeras fotos de él y la protagonista de 'Maléfica' como pareja.

Aniston dijo sobre la infidelidad de Brad en el set de 'Sr. y Sra. Smith':

“Había detalles, situaciones un poco inapropiadas, como que Brad estaba desesperado por ir a trabajar...”.

Si no te enteraste del rompimiento de Angelina Jolie y Brad Pitt, es porque te raptaron los extraterrestres o acabas de despertar de un coma profundo. Ocurrió en septiembre, al parecer por abuso de sustancias de Brad Pitt y violencia intrafamiliar. Pero todavía queda mucho por saberse. <br> Imagen Getty Images

Sabrina Carpenter ha sido acusada de ser la tercera en discordia

La carrera de Sabrina Carpenter se catapultó cuando fue acusada de estar en un triángulo amoroso y romper la relación entre la cantante Olivia Rodrigo y su entonces novio, Joshua Bassett. El rumor surgió a partir de la canción ‘Driver’s Licence’ de Olivia Rodrigo, donde acusa a su expareja de cambiarla por una joven rubia más grande que ella.

Los romances de Sabrina Carpenter Imagen Instagram Sabrina Carpenter, Shawn Mendes y Joshua Bassett

Hasta el momento Sabrina Carpenter no ha querido hablar públicamente del tema, aunque se dice que también estuvo involucrada en la relación entre Shawn Mendes y Camila Cabello. La intérprete de 'Please Please Please' y Shawn comenzaron a salir a principios de 2023, cuando el noviazgo del cantante y Camila Cabello estaba en pausa.

Entre febrero y marzo de 2023, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes fueron vistos en festivales y fiestas de cumpleaños. Sin embargo, en abril del mismo año los cantantes de 'Señorita' fueron vistos besándose en Coachella.