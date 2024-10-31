¿Cuántas veces se ha casado Angelina Jolie? Los hombres antes de Brad Pitt que pocos recuerdan

Video Angelina Jolie vivió un infierno con su papá: él la traicionó de la peor manera

Angelina Jolie, la aclamada actriz y reconocida humanitaria, ha tenido una vida personal y amorosa fascinante, siempre marcada por sus matrimonios con hombres de alto perfil que causaron sensación en los años 90, los 2000 y la época actual.

Luego de su polémico matrimonio y divorcio de Brad Pitt, muchos tienen presente ésta como su relación más importante y controversial, pero hay otros hombres y famosos actores que tuvieron su atención y hasta la llevaron al altar.

PUBLICIDAD

¿Cuántas veces se ha casado Angelina Jolie y quiénes han sido sus esposos? Los actores que pocos recuerdan

Angelina Jolie se ha casado 3 veces con famosos actores de Hollywood. Su primer matrimonio, y siempre el menos recordado, fue con el actor británico Jonny Lee Miller, a quien conoció en el set de la película ‘Hackers’ en 1995.

Tras menos de un año de noviazgo, Angelina y Johnny se casaron en 1996. Su matrimonio parecía fuerte y ambos se perfilaban como grandes estrellas a finales de los noventa, en parte por cómo inició su historia de amor.

"Ambos nos propusimos matrimonio el uno al otro. Yo pensé que debería quedarme comprometida por un tiempo, mientras él estaba en Inglaterra y yo en Los Ángeles. Pero entonces tuvimos una boda muy rápida".

Angelina Jolie y Jonny Lee Miller en la presentación de 'Peace One Day'. Imagen Evan Agostini/Getty Images



La pareja comenzó su nueva vida juntos, pero la felicidad no duró mucho. Tras 18 meses de matrimonio, ambos decidieron separarse. Angelina pidió el divorcio en 1999 y se negó durante años a revelar las causas.

Todo se mantuvo en completo misterio, hasta que Jonny decidió aclarar las cosas y confesó que él fue el responsable de su divorcio.

"No hay arrepentimientos ni amargura. El matrimonio era algo que no funcionó y tenía que tomar una decisión tarde o temprano. Decidí hacerla a tiempo".



Al año siguiente, Angelina ya había seguido con su vida y comenzó una relación con el actor Billy Bob Thornton que desde el primer momento fue polémica. Ambos llevaban frascos con la sangre del otro en sus cuellos, lo que acaparó los titulares de la prensa y se convirtió en un símbolo de su extraña relación.

En mayo de 2000 llegaron a Las Vegas y se casaron de sorpresa, lo que también volvió a su matrimonio en uno muy polémico, porque en ese entonces Billy Bob estaba comprometido con la actriz Laura Dern.

Angelina Jolie y Billy Bob Thornton en los Golden Globe de 2002. Imagen Vince Bucci/Getty Images

Tras dos años de matrimonio, Angelina y Billy Bob se separaron en 2002 y se divorciaron en 2003, pero han mantenido una buena relación, lo que demostraron cuando ella escribió el prólogo de las memorias que Billy Bob publicó en 2012.

PUBLICIDAD

El tercer matrimonio de Angelina y seguramente el más famoso fue con Brad Pitt, con quien se casó en 2014 después de una larga relación que comenzó en 2005.

¿Quién fue el gran amor de Angelina Jolie? Lo que ella dijo de este actor

El gran amor en la vida de Angelina Jolie fue Brad Pitt, como ella mismo dijo en más de una ocasión, debido a todo lo que vivieron juntos y a como ella se expresó del actor cuando estuvieron casados.

La prensa nombró a la pareja ‘Brangelina’ por la forma en la que compartían el éxito profesional y personal, pues además de que trabajaron juntos en películas como ‘Sr. y Sra. Smith’ y ‘By the Sea’, compartían su pasión por causas humanitarias. Durante su matrimonio, Angelina no dejaba de halagar a Brad.

"Brad ha expandido mi vida de maneras que nunca imaginé. Construimos una familia. Él no es solo el amor de mi vida, es mi familia. Lo valoro mucho. Supongo que lo que he aprendido de Brad es poder tener el tipo de familia cuya felicidad y bienestar vienen antes que los propios".



A pesar de su amor y sus deseos de salir adelante, su matrimonio no fue eterno: se separaron en 2016 y finalizaron su divorcio en 2019 y los motivos de su divorcio tardaron muchos años en salir a la luz.

Brad Pitt y Angelina Jolie en los Premios Oscar de 2014. Imagen Jason Merritt/Getty Images

¿Por qué se divorciaron Angelina Jolie y Brad Pitt? El incidente que acabó con su matrimonio

Angelina presentó la solicitud de divorcio en septiembre de 2016, citando diferencias irreconciliables con su entonces esposo, pero no fue hasta 6 años después que las verdades razones salieron a la luz.

Angelina y Brad Pitt se divorciaron luego de un incidente en un avión privado en el que viajaban con sus hijos y que se detalló en una investigación del FBI. Supuestamente, a mitad del vuelo de Francia a Los Ángeles, Brad atacó a Angelina, la tomó de la cabeza y los hombros y la sacudió, luego la empujó contra la pared del baño.

PUBLICIDAD

El documento detalló que la situación escaló cuando sus hijos se dieron cuenta de lo que pasaba e intentaron a ayudar a Angelina, Brad dijo que ella estaba loca y estaba arruinando a su familia.

Angelina se refugió junto a sus hijos lejos de Brad, quien les derramó cerveza encima y siguió gritando durante el resto del vuelo. Cuando aterrizaron, Angelina y los niños esperaron a que Brad dejara el avión para poder salir. Se reportó que poco después ella pidió el divorcio.

Los procedimientos para terminar su matrimonio fueron lentos, porque tanto Angelina como Brad discutieron sobre la custodia de los hijos y la división de sus propiedades.

¿Quién es el nuevo novio de Angelina Jolie? Los supuestos romances después de su polémico divorcio

Luego de que su matrimonio con Brad Pitt acabó en divorcio, Angelina fue vinculada con varios hombres. En 2021 fue vista cenando con el cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

En 2023 se le relacionó con el actor Paul Mescal cuando ambos fueron vistos juntos en varios eventos. Ese mismo año también vincularon a Angelina con David Mayer de Rothschild, un heredero británico y banquero. En 2024, circularon rumores de una relación con el rapero británico Akala.

Hasta ahora ella no ha confirmado ninguna relación sentimental y sigue enfocada en su carrera.

Los matrimonios y relaciones de Angelina Jolie siempre han sido un tema de interés público, pues a pesar de sus altas y bajas en el amor, ella sigue enfocada en su carrera, su trabajo humanitario y la crianza de sus hijos.

PUBLICIDAD

¿Ya conocías todo lo que vivió Angelina Jolie en sus matrimonios?