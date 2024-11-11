Estas famosas fueron acusadas de ser robamaridos, pero la historia es más compleja de lo que parece

Video Angelina Jolie fue tachada de quedarse con el esposo de otra mujer 2 veces, ¿fue su culpa?

Cuando se habla de relaciones amorosas e infidelidades, por lo general hay diversas partes involucradas, y cada una tiene su versión de la historia.

Muchas famosas han sido tachadas de romabaridos por la forma en la que iniciaron sus relaciones con hombres casados. Pero en muchas ocasiones, el lío amoroso ha sido más enredado de lo que se ve a primera vista.

¿Angelina Jolie le robó el marido a Jennifer Aniston?



Durante años, entre el público ha circulado que Angelina Jolie le robó el marido a Jennifer Aniston. Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en 2004, mientras trabajaban juntos en las grabaciones de la película ‘Sr. y Sra. Smith’. Ella recién se había divorciado de su exesposo Billy Bob Thornton mientras que él estaba casado con Jennifer Aniston.

Los rumores sobre una relación Angelina y Brad no se hicieron esperar dado que la química entre ellos era más que evidente, y en medio de la polémica Pitt y Aniston anunciaron su separación después de cinco años de matrimonio.

Aunque la opinión pública señaló a Angelina Jolie de robamaridos, ella dio su versión de la historia, y dijo que solo aceptó salir con Brad Pitt hasta que él acabó su matrimonio con Jennifer Aniston por una fuerte razón:

El tener intimidad con un hombre casado, cuando mi propio padre engañó a mi madre, es algo que no podría perdonarme. No podría mirarme a mí misma por las mañanas si hubiera hecho eso.

Brad Pitt y Angelina Jolie Imagen Getty Images

¿Blake Lively le robó el marido a Scarlett Johansson?

Un caso similar fue el del triángulo amoroso de Blake Lively, Scarlett Johansson, y Ryan Reynolds. Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron en 2010, en medio de las grabaciones de ‘Green Lantern’, película de superhéroes que ambos protagonizaron.

Su conexión fuera y dentro de cámaras era evidente, pero solo había un pequeño detalle: Ryan Reynolds estaba casado en ese entonces con la actriz Scarlett Johansson.

Al poco tiempo de este proyecto Ryan Reynolds y Scarlett Johansson anunciaron su divorcio. Poco tiempo después el actor anunció su romance con Blake Lively, con quien se casó en 2012.

La simultaneidad de los hechos ha llevado a muchos a pensar que Blake Lively fue la tercera en discordia en esta relación. Sin embargo, no hay ningún indicio de que Ryan le haya sido infiel a Scarlett, pues según se sabe, primero dio por finalizado su matrimonio y después inició su nuevo noviazgo.

La primera vez que Ryan Reynolds y Blake LIvely actuaron juntos en una pelícual de superhéroes fue en 'Linterna verde'. Imagen Getty Images / Warner Bros.

¿Camilla Parker Bowles le robó el marido a la princesa Diana?



Si de enredos amorosos se trata, uno de los más conocidos del último siglo es el del príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles y la princesa Diana.

Aunque es bien sabido que el príncipe Carlos sostuvo una relación extramarital con Camilla mientras estaba casado con Diana, la historia es más compleja que eso.

Carlos y Camilla se conocieron en 1970 y sostuvieron una relación años antes de que el príncipe se casara con Diana. Ellos estaban fuertemente enamorados, y hay diversas versiones de por qué nunca llegaron al altar en aquel momento.

Algunos dicen que la Corona quería para Carlos una pareja “más fácil de moldear” para sus intereses, que Camilla no quería la jaula de oro de Buckingham o que Camilla no era aristócrata y por ello no podrían casarse.

Por ello, algunas personas no ven con malos ojos el romance entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles, pues piensan que lo suyo siempre fue amor y sólo fueron víctimas de la situación.

Rey Carlos III y Camilla Parker, reina consorte Imagen Chris Jackson/Getty Images

¿Maite Perroni le robó el marido a Claudia Martin?



La farándula latina no se queda atrás, pues hay varios casos sonados de actrices que supuestamente le robaron el marido a otra mujer. Tal es el caso de Maite Perroni , a quien se le acusó de haberle arrebatado el esposo a la también actriz mexicana Claudia Martin.

El 1 de junio de 2021 el productor mexicano Andrés Tovar confirmó que se estaba separando de su entonces esposa, Claudia Martin. A los pocos meses, el 20 de octubre de ese mismo año, Andrés Tovar y Maite Perroni hicieron pública su relación amorosa.

Muchos internautas comenzaron a inferir que la cantante de RBD fue la tercera en discordia, y la propia Claudia Martin aseguró que Perroni fue “la amante de su esposo”.

Pero, por falta de pruebas, Claudia recibió una demanda por daños a la imagen y afectación personal por parte de Maite.