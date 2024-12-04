Brad Pitt estaría “rogando” a sus hijos que pasen su cumpleaños con él: “Significaría muchísimo”

Video Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, causa sensación por su talento para bailar

Para Brad Pitt las fiestas decembrinas no son iguales desde que se separó de Angelina Jolie, pues "extraña" convivir con sus hijos y más en esta temporada.

Una fuente cercana al actor dijo a Page Six que la Navidad para el actor "no será la misma" a menos que pueda pasar tiempo con ellos.

"Brad extraña a sus hijos y desearía tener una relación más cercana con ellos, particularmente al celebrar las fiestas y su cumpleaños este mes", dijo la fuente, pues el protagonista de 'Killing Them Softly', película que puedes ver en ViX, cumple 61 años el 18 de diciembre.

El actor, según Daily Mail, estaría "rogando" a dos de sus hijos para que celebraran su cumpleaños con él, pues los "ama" y "significaría muchísimo para él que pudieran pasar su día especial" juntos.

¿Angelina Jolie 'manipula' a sus hijos?

En mayo, Brad Pitt se "sintió herido" cuando su hija Shiloh se quitó el apellido del actor al cumplir 18 años, pues eran muy cercanos, sin embargo, ahora no lo son, incluso, él cree que Angelina los está mal aconsejando.

"Tenían una buena relación, pero eso es cosa del pasado y eso le rompe el corazón. Brad siente que Angelina ha puesto a sus hijos en su contra", dijo un informante a Page Six. "Él siente que Angelina sabe exactamente lo que está haciendo", añadió.

Pitt también considera que su exesposa quiere molestarlo, pues recientemente ella acudió a un evento con su hijo Knox "para sacarlo de quicio", pues sucedió poco después de que un juez "aprobara el juicio de [Château] Miraval", pleito legal que lleva litigándose desde 2021.

Novia de Brad Pitt lo apoya

Inés de Ramón, con quien Brad Pitt mantiene una relación desde 2022, ha sido un apoyo para al actor.

Según el informante, él está "agradecido de tener una compañera increíble" como su novia de 31 años, con quien celebrará el Año Nuevo.

Brad Pitt y Angelina Jolie comparten seis hijos: Maddox, 23, Pax, 21, Zahara, 19, Shiloh, 18, y los gemelos Knox y Vivienne, de 16 años.