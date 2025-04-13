Ben Affleck

Ben Affleck tendría un "'crush' secreto" con otra ex de Brad Pitt: ¿adiós JLo y Jennifer Garner?

Muchos se preguntan si Ben Affleck y Jennifer Garner están juntos de nuevo luego del divorcio de él con Jennifer López, sin embargo, se han dado a conocer nuevos y supuestos detalles de la vida del actor y que involucrarían a una ex de Brad Pitt.

Nueva y supuesta información sobre la vida de soltero de Ben Affleck sale a la luz tras concretarse el divorcio de Jennifer López.

Se ha revelado que tendría un supuesto "'crush' secreto" con una ex de Brad Pitt, luego de que ambos salieron con Gwyneth Paltrow hace 20 años, según detalló el Daily Mail este 9 de abril.

¿Quién sería el “‘crush’ secreto” de Ben Affleck?

El diario británico aseguró que "cuando un amigo le preguntó recientemente quién era la estrella de cine con la que tenía un 'crush'", Ben Affleck supuestamente nombró a Angelina Jolie, quien estuvo casada con Brad Pitt de 2014 a 2019.

" Ben dijo que siempre la había considerado muy atractiva y que admiraba cómo ha desarrollado su carrera, la ha llamado inteligente", dijo una fuente citada por Daily Mail.

"También le parece genial que haya dirigido películas, algo que él ha hecho muchas veces con 'The Town' y 'Argo'", agregó la persona consultada.

"Sin duda, tendrían mucho de qué hablar durante la cena", opinó el informante.

En 2001, Ben Affleck fue captado así susurrándole al oído a Angelina Jolie en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.
Supuestamente, el actor "también señaló que es bueno que él y Jolie tengan más o menos la misma edad". Mientras que Ben Affleck tiene 52 años, Angelina suma 49.

Otro aspecto en el que coinciden es que los dos son padre y madre de familia.

Él tiene tres hijos con su exesposa Jennifer Garner, con quien se ha especulado que pretendería retomar su historia de amor.

Por su parte, Angelina Jolie tiene seis hijos con su exmarido Brad Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

¿Ben Affleck y Angelina Jolie se conocen?

El Daily Mail reseñó que " Ben y Angelina se han visto durante años en entregas de premios y eventos de Hollywood".

Recordó que "en 2001, Ben fue captado susurrándole al oído a Jolie en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair".

Se detalló que en aquella ocasión, ella "le devolvió la sonrisa cálidamente".

Gwyneth Paltrow: el lazo entre Ben Affleck y Brad Pitt

De acuerdo con el Daily Mail, Ben Affleck salió con Gwyneth Paltrow "durante tres años, de 1997 al 2000".

Eso fue después de que la rubia tuvo un romance con Brad Pitt, con quien estuvo comprometida. Ellos fueron novios de 1994 a 1997.

