Angelina Jolie

Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, es captada en “cariñoso” momento con bailarina

La adolescente de 18 años pasó un agradable momento con su compañera Keoni Rose, de acuerdo con Daily Mail. En las imágenes, el dúo aparece sonriendo y disfrutando de un almuerzo.

Por:
Dayana Alvino.
Shiloh, una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue fotografiada en público con la bailarina Keoni Rose.

De acuerdo con Daily Mail, las jóvenes son compañeras de danza y disfrutaron de un almuerzo el pasado viernes 15 de noviembre.

Shiloh Jolie se deja ver con Keoni Rose

La convivencia entre Shiloh Jolie y Keoni Rose se dio días atrás, pero las imágenes del momento se difundieron apenas este martes.

Según el medio británico, el dúo fue captado “compartiendo un momento cariñoso” mientras degustaban “un bocado improvisado” en las calles de Los Ángeles.

Shiloh Jolie con su compañera bailarina Keoni Rose.
Shiloh Jolie con su compañera bailarina Keoni Rose.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Keoni subió al techo de un vehículo color azul, que se encontraba estacionado, y Shiloh permaneció de pie frente a ella.

Shiloh Jolie y Keoni Rose disfrutaron de un almuerzo.
Shiloh Jolie y Keoni Rose disfrutaron de un almuerzo.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Ambas comían los alimentos, que adquirieron de uno de los restaurantes cercanos, al tiempo que sostenían una conversación.

Shiloh Jolie y Keoni Rose pasaron tiempo mientras comían juntas.
Shiloh Jolie y Keoni Rose pasaron tiempo mientras comían juntas.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

En un instante, Keoni se inclinó y “apartó dulcemente un poco del cabello” de la cara de Shiloh, quien tenía colocada la capucha de su sudadera.

Keoni Rose acomodó el cabello de Shiloh Jolie.
Keoni Rose acomodó el cabello de Shiloh Jolie.
Imagen The Grosby Group

Ellas se aseguraron de no recibir una multa cubriendo el pago necesario en el parquímetro, dejando en evidencia lo bien que la estaban pasando con sus risas.

Shiloh Jolie y Keoni Rose fueron captadas pasando tiempo juntas.
Shiloh Jolie y Keoni Rose fueron captadas pasando tiempo juntas.
Imagen The Grosby Group

Esta aparición de Shiloh se da a meses de que obtuviera la aprobación de un juez para dejar de usar legalmente el apellido Pitt.

Presuntamente, ella y el actor 60 años no sostienen una relación cercana desde que él se separó de Angelina, quien lo acusó de cometer violencia doméstica.

Una fuente aseguró a Entertainment Tonight que Shiloh “contrató a su propio abogado” para que realizara el trámite y que “lo pagó ella misma”.

Shiloh Jolie y sus dotes como bailarina

Shiloh Jolie sorprendió al mundo por primera vez con sus habilidades para el baile en 2021, cuando un video de ella actuando se volvió viral.

Tres años después su coreógrafo, Keelan Carter, compartió con Daily Mail que ella “es una bailarina excepcionalmente talentosa, que demuestra dedicación y trabajo duro”.

“Es una persona sincera y directa que nunca utiliza su estatus de celebridad en su beneficio. ‘Shi’ no depende de su nombre famoso para lograr sus objetivos”, señaló.

