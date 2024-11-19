Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, es captada en “cariñoso” momento con bailarina
La adolescente de 18 años pasó un agradable momento con su compañera Keoni Rose, de acuerdo con Daily Mail. En las imágenes, el dúo aparece sonriendo y disfrutando de un almuerzo.
Shiloh, una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue fotografiada en público con la bailarina Keoni Rose.
De acuerdo con Daily Mail, las jóvenes son compañeras de danza y disfrutaron de un almuerzo el pasado viernes 15 de noviembre.
Shiloh Jolie se deja ver con Keoni Rose
La convivencia entre Shiloh Jolie y Keoni Rose se dio días atrás, pero las imágenes del momento se difundieron apenas este martes.
Según el medio británico, el dúo fue captado “compartiendo un momento cariñoso” mientras degustaban “un bocado improvisado” en las calles de Los Ángeles.
Keoni subió al techo de un vehículo color azul, que se encontraba estacionado, y Shiloh permaneció de pie frente a ella.
Ambas comían los alimentos, que adquirieron de uno de los restaurantes cercanos, al tiempo que sostenían una conversación.
En un instante, Keoni se inclinó y “apartó dulcemente un poco del cabello” de la cara de Shiloh, quien tenía colocada la capucha de su sudadera.
Ellas se aseguraron de no recibir una multa cubriendo el pago necesario en el parquímetro, dejando en evidencia lo bien que la estaban pasando con sus risas.
Esta aparición de Shiloh se da a meses de que obtuviera la aprobación de un juez para dejar de usar legalmente el apellido Pitt.
Presuntamente, ella y el actor 60 años no sostienen una relación cercana desde que él se separó de Angelina, quien lo acusó de cometer violencia doméstica.
Una fuente aseguró a Entertainment Tonight que Shiloh “contrató a su propio abogado” para que realizara el trámite y que “lo pagó ella misma”.
Shiloh Jolie y sus dotes como bailarina
Shiloh Jolie sorprendió al mundo por primera vez con sus habilidades para el baile en 2021, cuando un video de ella actuando se volvió viral.
Tres años después su coreógrafo, Keelan Carter, compartió con Daily Mail que ella “es una bailarina excepcionalmente talentosa, que demuestra dedicación y trabajo duro”.
“Es una persona sincera y directa que nunca utiliza su estatus de celebridad en su beneficio. ‘Shi’ no depende de su nombre famoso para lograr sus objetivos”, señaló.